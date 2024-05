Andrea Pereira deja en duda su futuro con América Femenil

Con el término del Clausura 2024 en puerta, comienzan los rumores de transferencias para el mercado de verano de la Liga BBVA MX Femenil y una de las interrogantes que más preocupa en América es la situación de Andrea Pereira.

La defensa central llegó a México para el torneo Apertura 2022 y su contrato está próximo a terminar y, hasta ahora, se desconoce el futuro de la zaguera.

El futuro de Andrea Pereira con América

Con base en esto, la propia ‘Pere’ habló al respecto. “Ahora mismo a disfrutar hasta lo máximo que se pueda. Ojalá hasta final de mayo, pero ahora mismo no podría confirmar nada”, comentó la española.

Desde su llegada a Coapa, Andrea Pereira se ha convertido en uno de los pilares del equipo; no sólo ha destacado por su talento como defensa, sino que se ha convertido en una goleadora y en una de las capitanas de la escuadra.

Andrea Pereira habla del posible fichaje de Sandra Paños al América

Aunque hasta ahora se desconoce su futuro, también se habla de la posible incorporación de Sandra Paños a las Águilas; la guardameta del Barcelona que justamente acaba contrato en junio próximo.

De esto también habló Pere, “ojalá que venga, cualquier jugadora del Barcelona es bienvenida y más Paños que es súper buena persona, pero eso con Claudia Carrión, no yo”, comentó entre risas.

Sobre este mismo tema, la española fue cuestionada sobre la posibilidad de extender el número de jugadoras extranjeras por equipo, asunto del que mucho se ha hablado en últimas fechas. “Sólo espero que sean todos los equipos los que puedan invertir. Puede ser propositivo si se invierte o puede abrir una brecha”, analizó.

La actualidad del Club América Femenil

Asimismo, a menos de 24 horas de caer ante las Tuzas de Pachuca por marcador de 2-4, Andrea Pereira asegura que en el equipo son conscientes de lo que representan como institución y de lo que tienen que corregir de cara a la liguilla.

“Este torneo me está pesando un poco. Sabemos dónde estamos, al final llevar el escudo del América, quieras o no, crea un poco de tensión y no es fácil, pero al final sabemos lo que representamos, a lo que venimos y hay que saber jugar con eso”, finalizó.