Se realizó el primer Congreso Leadership Woman Football en México

Por primera vez en la historia, el Congreso Leadership Woman Football se realizó en México, donde hubo distinguidos exponentes del futbol femenil mundial.

Entre las figuras presentes, destacó la presencia de Andrea Rodebaugh, directora de selecciones nacionales femeniles; Leonardo Cuéllar, director deportivo de Pumas Femenil; Esther e Iris Mora, exfutbolistas; Andrea Pereira, jugadora del Club América, entre otros.

¿Qué es el Leadership Woman Football?

El Lunario del Auditorio Nacional fue testigo de las diferentes exposiciones, que tienen como objetivo abordar la diversidad, la equidad y la innovación del balompié femenil. La decisión de traer dicho congreso a tierras aztecas, fue que desde 2019, el futbol de esta categoría ha crecido un 2900%, que convirtió a la Federación Mexicana de Futbol en la segunda con mayor participación en la zona de Concacaf.

Sólo el año pasado, el futbol femenil tuvo un incremento del 24% con respecto a 2019, que en estadística significan 16.6 millones de mujeres y niñas que tuvieron participación directa con el futbol en la FMF.

Para Rodebaugh, de selecciones nacionales femeniles, “este tipo de visibilidad es importante. Lo que no se lee no se escucha, es como si no existiera. Hoy que se hable de futbol femenil habla de un esfuerzo y sacrificio de futbolistas”, comentó.

Asimismo, aseguró que este tipo de congresos tienen un objetivo claro, “lo que se busca es crecimiento y funcionamiento. Estamos pensando en el mundial que viene y tenemos otro tipo de competencia”, agregó.

Otra de las exponentes que agradeció este tipo de eventos fue Iris Mora, quien fuera seleccionada a principios del 2000. “Son un sueño. Mi generación no hizo nada en vano y que cada uno de los sacrificios que hicimos como generación, el no rendirnos, hoy lo podemos ver y valió completamente la pena”, contó.

El primer LWF en México fue un éxito, pues el Lunario estuvo lleno de interesados en el deporte, así como múltiples niñas que buscan seguir los pasos de sus ídolas en el deporte.