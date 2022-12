Andrés Guardado, orgulloso de sus logros en el futbol

Andrés Guardado ya se encuentra en el Real Betis donde expresó su deseo de continuar con el equipo donde el mexicano se siente como en casa.

“Me siento muy a gusto aquí. Trabajo con alegría, me gusta el equipo, la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada”, apuntó.

Guardado termina contrato con el Betis el próximo junio 2023, pero afirma que tiene la ilusión de continuar con el equipo.

El mediocampista mexicano, quien esta temporada ha jugado en ocho partidos, indicó que ahora se trata “de disfrutar cada momento” porque “cada vez queda menos y va a ser difícil” encontrar un equipo en el que haya estado mejor que en el Betis.

“Yo me veo bien, a lo mejor algunos no estarán tan de acuerdo, pero me siento con fuerzas, bien y contento. Sobre todo, porque al final la competición y los partidos te van indicando lo que te puede ir quedando de futbol y me veo bien y ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo”, apuntó el exjugador del PSV.

Sobre la Supercopa de España, que el Betis jugará como campeón de la Copa del Rey entre el 12 y el 15 de enero próximos en Riad, dijo que el plantel de Pellegrini se ha “ganado el derecho” de jugarla y, por tanto, les ilusiona ganarla pese a que “va a ser muy difícil”.

“Puede ser poco atractivo para la gente y quizás es un sistema que complica un poco el título pero, más allá de eso, vamos a ir con todas las ganas de conseguirlo y ojalá podamos tener esa alegría”, apuntó Guardado, quien se refirió a su participación en el Mundial.



Reconoció que, más que jugarlo, “algo muy bonito”, afirmó, le hubiera gustado “conseguir algo importante” tras “mucho tiempo de sacrificio, de mantener un nivel y estabilidad, de mantener una exigencia para poder seguir en tu selección en competiciones tan importantes”.

Andrés Guardado suma cinco Copas del Mundo

“Eso cuando miras atrás te llena de orgullo y ves que todo lo que has hecho ha merecido la pena”

Andrés Guardado hizo historia con la Selección Mexicana en Qatar 2022, el quinto Mundial de su carrera y en el que firmó su partido 179 con el representativo de México.