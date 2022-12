La reportera que casi hace llorar a Lionel Messi

La Selección de Argentina se presentó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 como la campeona de América y de la Finalíssima. Además, llegó con una racha de 36 partidos sin conocer la derrota y con uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi, en sus filas.

Sin embargo, en el futbol no hay nada escrito y la albiceleste cayó en su debut del Mundial ante Arabia Saudita. Desde aquella derrota, en todos los partidos se ha visto obligada a ganar, y así ha sido.

Primero a México, luego a Polonia, posteriormente a Australia, después a Países Bajos, y ahora, a Croacia.

El domingo 18 de diciembre jugará la final de la justa mundialista. Los de Scaloni esperan rival, que saldrá del encuentro entre Francia y Marruecos.

Como se tenía previsto, el 10 y capitán, ha sido el máximo referente del equipo. Leo ha anotado cinco goles y ha repartido tres asistencias, que lo ubican en la cima de ambos listados.

La reportera que conmovió a Messi

Tras la victoria, Lionel Messi se presentó en la zona mixta para declarar ante la prensa. Una reportera argentina tuvo la oportunidad de presentarse ante la ‘Pulga’ y le dedico unas conmovedoras palabras.

“Lo que te voy a decir no es una pregunta. Solamente te quiero decir que se viene una final del mundo y, si bien, todos queremos ganar la copa , quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original o la inventada. De verdad, marcaste la vida de todos y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo. Esto es un agradecimiento por un momento de felicid tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque es más importante que una Copa del mundo, y eso ya lo tienes, capitán”.

Lionel Messi, al borde de las lagrimas, dio las gracias por tan bonitas palabras.

