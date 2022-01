Andrés Guardado revela dónde le gustaría retirarse

Hace casi 15 años, Andrés Guardado dejó el futbol mexicano para hacer historia. Con década y media en el Viejo Continente, el seleccionado nacional ha marcado una época en nuestro balompié convirtiendose en uno de los jugadores con mejores números en Europa.

Luego de debutar con el Atlas y encarar el partido contra Argentina en el Mundial de Alemania 2006, Guardado llamó la atención de propios y extraños, para así, emigrar en 2007 al Deportivo La Coruña, de España, y ser un referente del equipo.

Estas son las medidas que tomará la FMF contra el Grito Homofóbico

Así ha sido en casi todos los equipos en los que ha tenido minutos, pero sobretodo destaca su participación con el PSV de Holanda, donde lo consideran como uno de los últimos ídolos del club granjero, mismo caso ahora en el Betis.

De hecho, ya superó a Hugo Sánchez como el mexicano con más partidos en el Viejo Continente con 497 (contando el partido de este martes ante el Alavés), por los 495 del pentapichichi.

¿Dónde se quiere retirar Andrés Guardado?

No es ningún secreto a voces que el futbolista nacido en nuestro páis, buscaría regresar al balompié de la Liga BBVA MX, para colgar los botines con su amado Atlas. Los zorros lo vieron nacer y como lo hiciera en su momento, Rafael Márquez, le gustaría regresar para retirarse.

“Siempre lo he dicho, sí me gustaría retirarme en Atlas, pero no depende de mí, no es como yo diga ‘me quiero retirar en el Atlas, ya me voy para allá'. Tengo una buena relación, estuvimos apunto de irnos en 2019, pero al final no se dio, no era su momento”, aseguró el mediocampista en video para su esposa.

Te puede interesar: Copa del Rey: el mexicano Héctor Herrera sería titular

Mientras tanto, a pesar de tener en mente donde dejar de practicar el deporte que tantas alegrías le ha dado, está consciente que este 2022 jugará su último mundial y buscará llegar en la mejor forma física posible.

“El conseguir algo importante en el mundial, con la Selección, dicen el quinto partido porque es muy famoso en México”, finalizó.

Te puede interesar: Orbelín Pineda ya puede ser registrado con el Celta de Vigo