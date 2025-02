Andrés Guardado revela a las ESTRELLAS que lo convencieron de salir del retiro

El breve retiro de Andrés Guardado sorprendió a varios aficionados al futbol, el mediocampista decidió regresar después de una corta pausa para seguir jugando con el León. En un podcast, el hombre de los cinco Mundiales con la Selección Mexicana reveló que la decisión de volver se debió en gran parte a conversaciones con tipos de la envergadura de Guillermo Ochoa y Sergio Canales.

Te puede interesar: ¡EQUIPAZO! La Liga MX presentó al XI ideal de la Jornada 5 del Clausura 2025

“Hablé con los dos y me dijeron que sí, que por qué no; sobre todo Canales, en ese sentido, me dijo algo que me hizo como convencerme de que regresara, porque me dijo: ‘hermano, vas a ser un ejemplo; y yo, ¿ejemplo de qué? ¿De qué, güey? Me dice: güey, porque en la vida se trata de eso, de tomar decisiones y no tiene nada de malo decir que te equivocaste; por más que ya lo hayas anunciado y dar un paso para atrás y volver a hacer otra cosa diferente’ (...) Pues sí, tienes razón, Canales, por eso te quiero y por eso te escribí a ti”.

¿Santiago Gimenez podrá con la presión de llegar al Milan? | La Mesa Protagonista

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2025 que transmitirá TV Azteca

A pesar de que no ha jugado muchos minutos en el Clausura 2025, la presencia de Andrés Guardado en el vestidor de los felinos es crucial para el éxito del equipo que dirige Eduardo Berizzo. Los guanajuatenses permanecen invictos en el certamen y son segundos con 12 puntos, recordando que tienen un partido pendiente contra el Pachuca.



Guardado también dijo que desde la directiva se mostraron insistentes para sacarlo de un retiro que había anunciado en noviembre pasado. El futbolista de 38 también apunta a jugar el Mundial de Clubes en unos meses.

Andrés Guardado tira flores en dirección de James Rodríguez

Andrés Guardado se expresó de la mejor manera de James Rodríguez, su nuevo compañero en el León, destacando sus ganas de seguir demostrando en el futbol.

“Es muy, muy competitivo, pero también se ve que es un jugador muy de equipo (...) Es más joven que yo y tiene todavía sus objetivos personales que son todavía seguir en selección; viene a un Mundial en un año y medio (2026), quiere estar ahí con su selección; entonces, él sabe que para estar ahí tiene que jugar bien acá", dijo Guardado.

Te puede interesar: Ganó cuatro títulos con Rayados y ya se despidió del club