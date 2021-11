Andrés Iniesta pone fecha de regreso al Barcelona

Qué llegue toda la ayuda posible. El Barcelona está en crisis, luego de años lucidos, entre el 2006 y el 2015, donde tuvieron una de las mejores generaciones en su vida; hoy, buscan regresar a los primeros planos del futbol internacional y buscarán todo lo que sume.

El primer paso fue regresar a alguien de casa a dirigir al equipo. Xavi Hernández, leyenda del club, volvió y buscan que sea el encargado del resurgir de los culés. La tarea no será nada fácil, pues los problemas económicos del club son un impedimento para contratar.

Dani Alves primer refuerzo de Xavi Hernández

El lateral derecho, de 38 años, Dani Alves, volverá a vestir la camiseta del Barça tras ser uno de los pilares del conjunto que conquistó el sextete de títulos en 2009 con Pep Guardiola como entrenador y Xavi Hernández comandando el centro del campo.}

Donde, seguramente tendrá la función de líder en el vestuario y ser un ‘asistente’ de Xavi para tratar de plasmar la ideología que hizo que el Barcelona dominará durante algunos años el futbol mundial.

Pep Guardiola quiere ayudar al Barcelona

Entre todos los que quieres apoyar al Barcelona se encuentra Guardiola. El entrenador estaría dispuesto a hacer un intercambio por Raheem Sterling y Ousame Dembelé, y así los culés tengan un refuerzo de lujo el próximo mercado de invierno.

Andrés Iniesta quiere regresar al Barcelona

El fantasmita, Andrés Iniesta, buscaría regresar con los blaugranas: “Para el 2023, si Dios quiere y tengo motivación, podría jugar otro año. No sé que pasará en el futuro, pero me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida.

“No sé en términos de qué, o para qué me preparé. Pero volver a casa y ayudar de otra manera que no sea jugando al futbol también me gustaría”, aseguró el futbolista.