El intercambio de jugadores que harían Pep y Xavi Hernández

La crisis financiera en el Barcelona es el primer problema que va a enfrentar Xavi Hernández. El nuevo director técnico de los Culés, no solo tiene que regresar a los primeros planos internacionales a los blaugranas, también tendrá que buscar contratar refuerzos de calidad con muy poco dinero.

El arribó de una de las figuras más importantes en la historia del conjunto catalán, levantó las miradas internacionales, el director técnico con el que demostró su mejor futbol en la cancha, Pep Guardiola, habló al respecto.

EXCLUSIVA con Jaime Lozano: El equipo que está en la mente del Jimmy

Te puede interesar: Primera multa de Xavi... ¡por 3 minutos de retraso!

“Si Laporta y la Junta han elegido a Xavi es porque hay millones de pros y pocos contras. Conoce la casa, traerá energía positiva, por cómo ve el futbol y por su dedicación seguro que sacará la situación adelante.

“Tarde o temprano, éramos conscientes que iba a ser entrenador del Barcelona. Le ha tocado ahora y hay que estar a su lado. Seguro que lo hará bien”, aseguró el exentrenador del Barcelona.

Pep Guardiola quiere ayudar al Barcelona

Guardiola tiene claro que Xavi llegó en buen momento al equipo, y a pesar de las comparaciones y de que los aficionados lo ven como el “heredero”, Pep asegura que cada quien tiene su propio camino.

“Yo no fui el de nadie y él no tiene que ser el mío o de nadie. Tiene que ser él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las debe tomar él. No debe fijarse en el pasado”, agregó el DT del Manchester City.

Te puede interesar: Pedro Suárez, el niño de 7 años que metió gol “a lo Messi” en el Barca

A pesar de eso, buscará ayudar a su exequipo, pues estaría dispuesto a hacer un trueque, el cual sería dejar ir a Raheem Sterling a cambio de Ousame Dembelé, el cual es del agrado de Guardiola.