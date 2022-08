Andrés Lillini critica a quienes llaman “crisis” el momento de Pumas

Tras la difícil derrota 3-0 de los Pumas ante el América en Ciudad Universitaria, Andrés Lillini, aceptó la superioridad de los azulcremas y los errores que tuvieron en casa y ante su gente.

“Nos descompusimos en el medio campo, el rival fue superior y más en el primer tiempo, perdimos la solides que necesitábamos. Nos superaron y tenemos que buscar los mejores intérpretes para dar vuelta a esta página negra de la semana. Somos profesionales, tenemos que darle el pecho a las balas, no tenemos excusas”, dijo el DT universitario.

Andrés Lillini descarta que Pumas viva su peor momento

A pesar de la dura caída, para Lillini no se trata del peor momento en lo que lleva en el banquillo con el equipo de Universidad. Andrés considera que ha habido peores momentos como la final de la Concachampions o la de la Liga BBVA MX, que no pudieron ganar.

“Los momentos más dolorosos son la final y la semifinal que perdí. Nos ganaron un partido y duele porque es un clásico, crisis para nada, de mi boca no saldrá”, mencionó el estratega de los felinos.

Por otro lado, Andrés evitó calificar el momento de Pumas como una posible crisis.

“¿Crisis? Perdimos un partido, al Barcelona se le dio mucha importancia ante semejante resultado negativo, nosotros lo tomamos como algo que no podía volver a suceder, es la primera jornada que perdimos, las alertas están prendidas, cuando te hacen tres goles, es algo que no puede poner, si quieren poner crisis, póngalo, pero de mi boca no va a salir”, comentó Lillini.

Finalmente, el técnico universitario fue cuestionado por que Pumas no le puede ganar al América en casa. “Me quedo con el 3-1 que les ganamos de visitante en los cuartos de final del año pasado”, sentenció Andrés Lillini.

