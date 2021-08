Andrés Lillini dedica triunfo a aficionados que se manifestaron

El director técnico de los Pumas, Andrés Lillini, dedicó el triunfo que consiguieron este domingo en Ciudad Universitaria, 2-0 ante el Puebla, “principalmente” a los aficionados que se manifestaron afuera del estadio horas antes de que iniciara el compromiso.

“Le dedicamos el triunfo a la gente, principalmente a la gente que se manifiesta, se lo dedicamos. Acá hay un gran trabajo de todos nosotros detrás, conjuntamente con la directiva, entonces esto es un regalo para ellos. No me molesta en lo más mínimo, son aficionados, tienen todo el derecho siempre y cuando estén dentro de las conductas normales de hacer una manifestación”, declaró el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro correspondiente a la jornada seis del Torneo Grita México 2021.

Tal vez te puede interesar: Aficionados de Pumas acuden a C.U. para expresar su molestia

Por otra parte, el estratega subcampeón en el pasado Torneo Guardianes 2020, aseguró que su atención no está puesta en aquellos que piden su salida de la institución.

“A los que me quieren afuera del equipo no los tengo en cuenta, porque me criticaron, imagínate, cuando jugué una final. Si les alimenta el ego salir en los periódicos o hablar, adelante. Trabajo para los que quieren que nos vaya bien”, comentó al respecto.

El triunfo ante La Franja, significó la primera victoria de los universitarios en el presente certamen y la posibilidad de salir del fondo de la tabla con sus cinco puntos obtenidos hasta el momento.

“Hoy todo es alegría, pero bueno, es solamente un partido. Les dije que tengamos la tranquilidad de que esto lo tenemos que sostener, si no, no vale de nada. Salimos de una situación muy complicada, pero sí les recalqué a todos que lo pueden hacer. Lo mismo que les dije antes de empezar el partido, confíen en ustedes mismos, saquen el pecho, demuestren por qué están donde están”, indicó.

“Hoy fuimos muy superiores al rival, pero no creo que haya sido un partido muy diferente al que tuvimos por ejemplo contra Querétaro, que fue un partido muy parecido y el balón no entró”, añadió.

El siguiente rival de los universitarios será el Toluca, conjunto al que visitarán el próximo domingo en el Nemesio Diez.