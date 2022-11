Andrés Lillini mandó mensaje a su reemplazo en Pumas

El nuevo líder de los Rayos del Necaxa no olvida su pasado universitario. Andrés Lillini hoy llega dolido a cubrir el banquillo que dejó un jugador hecho en CU, Jimmy Lozano. Y avala la llegada de Rafa Puente al cuadro azul y oro.

“Rafa es un entrenador con experiencia, más experiencia que yo, ha pasado por clubes como Atlas que son formativos, tiene un grupo que ha madurado, creo que va a poder seguir la idea que el club quiere, es una persona preparada, cuando venía a Cantera a ver los entrenamientos siempre tuvo las puertas abiertas, creo que puede ser alguien que sostenga lo que se viene haciendo y creo que lo puede mejorar más todavía”, confesó Lillini en exclusiva para Azteca Deportes .

Lillini recordó sus últimos momentos en Pumas

Por otro lado, el ex estratega de Pumas se animó a hablar sobre cómo fueron los últimos días en Cantera.

“Cuando ves la cara del futbolista después de la derrota y no poder sacarlo adelante, se te van terminando las herramientas para convencerlos y ellos sufren mucho, cuando no tenía respuestas para darles al futbolista, en mi caso me empecé amargar mucho, a frustrar”, dijo Andrés.

Finalmente, el ex técnico felino mostró su descontento con haber disputado un torneo tan corto debido al mundial.

“Este tipo de torneos que fue tan corto y tan difícil de jugar y con tantos partidos encima, quizá fue contraproducente para muchos clubes, para el trabajo de muchos entrenadores, creo que lo deberían tener en consideración en un próximo evento como este”, sentenció el nuevo estratega de Necaxa.