Andrés Lillini asegura que a Pumas le quedan cuatro finales

Andrés Lillini sabe que cada juego es una final para Pumas. El DT felino reconoce que a pesar de la goleada ante Querétaro, no pueden relajarse si quieren tener obtener grandes resultados.

“Veníamos buscando esto (el triunfo) desde hace un tiempo y no lo podíamos lograr, la actitud del grupo es sublime, la garra que tuvo es increíble como lo demostró hace mucho tiempo, pero nos costaba sostenerlo. El chip es el mismo buscamos ganar el partido, tenemos cuatro finales las cuales no podemos perder queremos ganarlas. No nos podemos quedar atrás. Hay que tener los pies en la tierra, no nos sobra nada. Llevarnos los tres puntos te da fuerza, energía positiva”, comentó Lillini.

Pumas cambió de actitud

Además, el técnico argentino dijo en conferencia que la actitud del equipo cambió en el encuentro ante Gallos Blancos en Ciudad Universitaria.

“Lo que cambió fue que en el entretiempo se soltaran. Que no se cargaran más presión porque si no nos saldría todo mal. Tenemos que tener la cabeza fresca. Los futbolistas tienen calidad”, comentó Andrés.

Por otro lado, el estratega universitario se refirió a la posibilidad de repetir alienación ante Toluca.

“No la voy a poder repetir la alineación porque Meritao se lesionó. Caicedo lo está haciendo bien. Tenemos que ser selectivos en el tema físico. Los mejores 11. Ayer se lesionó Jerónimo. No nos podemos bajar la vara”, confesó el DT auriazul.

Finalmente, Lillini se animó a hablar sobre el apoyo que ha recibido por parte de la afición felina.

“A la afición siempre lo mismo, hay gratitud de venir a la cancha en un momento difícil del equipo, el apoyo es incondicional, la gente alienta, el Pebetero nunca deja de cantar, el apoyo se lo tenemos que devolver con cosas importantes, con un equipo que representa al club y sus valores”, sentenció Andrés Lillini.

