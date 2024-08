La INSÓLITA razón por la que Malagón llegó al América

Luis Ángel Malagón se ha convertido, desde su llegada al Nido, en uno de los futbolistas más determinantes del Club América, pieza clave del bicampeonato azulcrema.

Pero para convertirse en el portero que es actualmente, tuvo que sobrepasar varios desafíos, algunos de los que vivió cuando formaba parte de los Rayos de Necaxa.

Andrés Lillini es el motivo por el que Malagón llegó al América

El actual cancerbero de las Águilas reveló que Andrés Lillini, extécnico del equipo de Aguascalientes fue el motivo por el que quiso salir del equipo necaxista; el estratega argentino le habría comunicado que no lo quería en el equipo, por lo que su sitio podría ser ocupado por Hugo González.

Con base en esto, Malagón comenzó la búsqueda para un nuevo equipo a finales de 2022, que fue cuando le llegó la oportunidad de cambiar de equipo. “Es cuestión de gustos. Me dijo ‘no eres de mi agrado, tu lugar está en disputa’; igual estaba Hugo González en ese momento. Me pasaron mil cosas por la cabeza”, comentó el guardameta.

“Iba a cumplir tres años en Necaxa. Estaba muy feliz y mi familia igual, ellos siguen viviendo allá”, agregó Malagón, quien asimismo narró que dejó todo en manos de sus representantes, quienes cerraron el fichaje con el América justo después de disputar un partido contra ellos de la Copa Sky.

“Jugamos contra América, quedamos 3-3 en un partido celebrado en Toluca. […] Me llama mi representante y me dijo que ya no iba a jugar con Necaxa, que me acaba de comprar otro equipo. No lo esperaba, me estaba echando una copa de vino y me dijo: te compró América”, contó.

Después de eso, todo fluyó de forma natural. Incluso recuerda lo que sintió el primer día que entrenó en Coapa, “cuando te dan el uniforme y entras al vestidor dije: valió la pena cada momento de adversidad y pasar cosas difíciles”.

Los números de Malagón con el Club América

Desde su llegada al Nido, Luis Ángel rápidamente se convirtió en el titular indiscutible. Hasta el momento tiene ya 55 partidos disputados con la camiseta azulcrema. Actualmente vive su cuarto torneo en la capital.

Además de eso, es también ya bicampeón de la Liga BBVA MX, pues estuvo presente en el título del Apertura 2023 y del Clausura 2024.