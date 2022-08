David Patiño sobre el hoy de Lillini: A mí me tuvieron menos paciencia

David Patiño fue cesado como entrenador de los Pumas luego de una goleada ante el América. Ahora el ex técnico de los universitarios cuestiona la continuidad de Andrés Lillini en el banquillo felino luego de los malos resultados.

“Evidentemente a mí me tuvieron menos paciencia que a otros técnicos y eso fue lo que me tocó vivir y tengo que pelear desde ahí", confesó el ex estratega felino en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

David Patiño en Los Protagonistas

Por otra parte, asegura que hoy las directivas han preferido optar en contratar a entrenadores extranjeros por encima de los mexicanos.

“En eso estamos, en la lucha, lo cierto es que los espacios se han cerrado porque han preferido las directivas traer entrenadores extranjeros que mexicanos, entonces a nosotros se nos ha complicado poder acceder, pero vamos a seguir insistiendo”, afirmó Patiño.

Patiño y la estadía de Dani Alves en Pumas

Patiño, por último, se animó a hablar sobre la llegada de Dani Alves y si podrá el brasileño ayudar a Pumas a revertir el penoso presente del Apertura 2022.

“Dani Alves parece ser un jugador positivo para el grupo, tanto por su trayectoria como por su carácter y su forma de ser, yo lo que le diría Pumas, no solo a Andrés es que el equipo juegue mejor, que corran todos que regrese a los principios de Pumas, a los principios del esfuerzo, del trabajo en equipo, independientemente de los nombres que tengan en la cancha...hoy Pumas no es así pero no lo ha sido desde hace ya bastante tiempo”, sentenció el ex entrenador de los Pumas.

Esta noche, Pumas saltará al campo de juego para enfrentar a Tigres en lo que será un nuevo duelo del Apertura 2022 con la urgencia de conseguir una victoria.

Desde que Andrés Lillini tomó el cargo del primer equipo, es la primera vez que a los Universitarios les cuesta tanto ganar. El rumbo de esta edición de la Liga BBVA MX no va de la manera que la afición esperaba, pues con el gran mercado de pases se esperaban resultados acorde a la jerarquía de las incorporaciones. Sin embargo, las cosas no van nada bien y los jugadores auriazules están atravesando uno de los peores momentos desde que Lillini llegó a Cantera.