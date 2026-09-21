Este es el borrado de Joel Huiqui con Cruz Azul; ¿ya le buscan salida?

El entorno en Cruz Azul no se siente como hace unas semanas que Joel Huiqui se convirtió en el nuevo Rey Midas. Con algunos tropiezos de relevancia en el desarrollo del segundo semestre de 2026, La Máquina sigue buscando sus futbolistas de confianza. Ante eso, resalta que Andrés Montaño es uno de los hombres desaparecidos en las preferencias del estratega. Así luce el panorama del futbolista mexicano.

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¿Cuántos minutos ha jugado Andrés Montaño con Joel Huiqui?

Es normal que cada estratega entienda un sistema, un método de trabajo y por supuesto… elija a los futbolistas que mejor le ayuden a cumplir con sus propósitos. Ante eso, algunos elementos quedan relegados y pierden protagonismo que probablemente vivieron con otros técnicos. Y aunque se le veía como una promesa, Joel Huiqui no ha confiado en Andrés Montaño.

El nacido en Los Cabos logró su llegada a La Máquina en 2024 y tuvo sus debidas oportunidades, aunque una lesión de ligamento cruzado le mermó su participación con los celestes toda la segunda mitad del 2025. Solamente estuvo fuera seis meses, pero eso no fue suficiente para convencer a su actual estratega de darle minutos.

Y basta con observar las actividades del presente semestre, para entender que Joel Huiqui no le tiene contemplado… casi de manera total. En la Leagues Cup no sumó minutos, mientras que en el inicio del Torneo Apertura le dieron más oportunidad, pero poco a poco le restaron importancia. Ahora, suma 3 minutos en cancha desde la Jornada 6, lo cual evidencia la realidad de su presente futbolístico.

¿Cuál es el estatus de Joel Huiqui y Cruz Azul al momento?

Aunque en ocasiones los directivos toman decisiones bastante polémicas (como la que puso a Joel Huiqui al frente del equipo), se entiende que Cruz Azul es un club con mucha presión y revuelo mediático. Por ello, aunque la gente no está encantada con lo ocurrido hasta el momento, también respira y entiende que lo importante del torneo es el cierre del mismo.

He aquí un resumen de la segunda parte del 2026: