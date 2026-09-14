Así luce el panorama de Joel Huiqui en finales como DT y jugador

Tras su triunfo de locura ante el América en la octava fecha de la liga mexicana, Cruz Azul viajará a los Estados Unidos para disputar la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi. Por ello, es momento idóneo para repasar todos los trofeos que Joel Huiqui ha levantado en su trayectoria como futbolista y hoy como DT. He aquí las estadísticas del nacido en Sinaloa.

Joel Huiqui revela la clave del cambio en Cruz Azul: “Acercarme a los jugadores”

¿Cuántos títulos ha levantado Joel Huiqui en toda su trayectoria?

Con un legado que es recordado claramente por la afición celeste, Joel Huiqui duró cerca de 17 años como futbolista profesional. Pasó por clubes como Pachuca, Cruz Azul, Monarcas, Cafetaleros, Potros UAEM y el LV Lights. Ante eso, tuvo muchas oportunidades de conseguir trofeos como futbolista, sin embargo… no tantos como le hubiera gustado. Y es que su trayectoria más extensa la hizo con Cruz Azul, en una época de una complicada sequía.

Aunque para muchos pudiera ser una sorpresa, el defensa crecido en la zona ejidal de Ohuira, solamente consiguió 3 trofeos y ninguno con La Máquina cementera. Ganó una Liga BBVA MX siendo juvenil de los Tuzos de Pachuca, mientras que consiguió una Copa MX y una Supercopa MX con los Monarcas de Morelia, Michoacán.

Sin embargo, en esas vueltas de la vida, está a nada de igualar esos trofeos pero ahora en su etapa como estratega. Al llegar como bombero para la liguilla del Clausura 2026, Joel Huiqui se cruzó inmediatamente con dos finales, ganando el Torneo Clausura y además el Campeón de Campeones. Dicha situación le tiene con un inicio de carrera especial y prometedor en los banquillos, sin ni siquiera un año completo como técnico indiscutible de algún club de primera división.

¿Dónde y cuándo será la final donde el Cruz Azul de Joel Huiqui enfrentará a Lionel Messi?

Con 8 años de existencia, este partido define al mejor de los campeones entre la Liga BBVA MX y la Major League Soccer. Ahora, Cruz Azul e Inter Miami son los protagonistas y realmente generan una gran expectativa por la talla de clubes y figuras con las que cuenta el compromiso. Por ello, se informa que este duelo sucederá el próximo 16 de septiembre de 2026 en las instalaciones del NU Stadium… casa de Las Garzas de Lionel Messi. Y el horario pactado para jugarse es a las 18:00 horas del tiempo del centro de México.