Andy Ruiz vs Luis Ortiz EN VIVO y GRATIS por Box Azteca

Este domingo 4 de septiembre, podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS de una pelea esperada, cuando Andy Ruiz se mida ante Luis Ortiz en Los Angeles, en un combate de pesos completos, a través de aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El pleito ha sido programado para el domingo y Box Azteca te lo llevará gratis, desde la Cryptocom Arena, recinto que también verá en acción a Isaac Pitbull Cruz , midiéndose ante Eduardo Ramírez en un duelo de pesos ligeros que promete emociones.

Andy Ruiz, más fuerte y disciplinado que nunca

El peleador de peso completo de 32 años, Andy Ruiz se ha internado en un campamento de alta exigencia junto a Alfredo Osuna y asistido por Jorge Capetillo, que tienen al Destroyer seguro de dar una pelea infernal.

“Me siento estupendo. El esmero está pagando frutos y ahora llegó la hora de divertirme el 4 de septiembre. Voy a dejarlo todo dentro del cuadrilátero, ya que Ortiz y yo protagonizamos una pelea infernal en busca de ser campeones.

Te podría interesar: GGG AFIRMA QUE EN MÉXICO LO APRECIAN

“Simplemente estoy listo. Mi campamento de entrenamiento es largo, y sé tanto lo que puede hacer Ortiz, como lo que yo puedo hacer. Debo mantener el enfoque y ejecutar mi estrategia.

“Cuando busco el nocaut, generalmente no me termina yendo bien. Yo me entreno pensando en pelear 12 rounds y si el nocaut llega, llega. Estoy en plenas condiciones para pelear duro por 12 asaltos”, acotó el peleador mexicano.

TGB Promotions

Box Azteca transmitirá EN VIVO Andy Ruiz vs Luis Ortiz

Andy Ruiz se medirá ante Luis Ortiz y el pleito lo podrás ver EN VIVO el 4 de septiembre, desde cualquier dispositivo, a través de aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

Andy Ruiz llega con un récord en el boxeo profesional de 34 peleas ganadas, 22 por la vía del nocaut, y dos descalabros. Su última pelea fue el 1 de mayo del año pasado, cuando dio cuenta de Chris Arreola por decisión unánime.

Ahora Andy ha hecho cambios en su campamento, en su alimentación y preparación, para lucir renovado y alcanzar de nueva cuenta un título de campeón mundial.