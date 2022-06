Andy Ruiz, el día que alcanzó la gloria noqueando a Anthony Joshua

Hace tres años el boxeador mexicano Andy Ruiz enfrentó a Anthony Joshua en el Madison Square Garden de Nueva York y dio la campanada al derrotar al monarca, despojándolo de sus cetros de peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

El pleito citaba al campeón, un tipo atlético, fuerte y disciplinado que exponía sus fajas ante un tipo que no era para nada favorito, que llevaba un notable sobrepeso y una dificultad para esquivar y eludir los ataques de una máquina deportiva como Joshua.

Pero se conjugaron factores, como la pasión de Andy Ruiz, su tremenda pegada impulsada por su tonelaje y una probable falta de atención y exceso de confianza de Anthony Joshua.

Así, en siete rounds, Andy Ruiz terminó por tumbar al estadounidense en una velada histórica celebrada en una catedral como es el Madison Square Garden, haciendo historia como el primer boxeador mexicano en conquistar un título mundial de peso completo en la historia.

Andy Ruiz se convirtió en una celebridad

Luego de la victoria, todos los reflectores recayeron a Andy Ruiz, todos le pidieron entrevistas y de ser casi desapercibido pasó a ser un tipo que hasta la farándula buscaba conocer.

Rápidamente se llenó de lujos y joyas que parecía le hacían justicia por su condición de campeón, en tanto que por contrato se gestaba la revancha para finales del año 2019.

Pero Ruiz no reparó en lo que venía, no se entrenó a conciencia, no tuvo disciplina y esos factores que él mismo ha reconocido, Joshua en su campamento trabajaba hasta el agotamiento pues buscaba recobrar sus campeonatos mundiales.

La revancha vio perder a Andy Ruiz

El 7 de diciembre del 2019, Andy Ruiz se vio con el mismo físico ante un Joshua mentalizado en la victoria y que salió desde el round 1 con las intenciones de recobrar sus cetros.

En un duelo celebrado en Arabia Saudita, el pugilista mexicano hizo todo lo que pudo pero fue derrotado por decisión unánime terminándose el sueño de campeón mundial, aunque el hecho no deja de ser histórico.

La actualidad de Andy Ruiz en el 2022

Luego de caer en 2019, Ruiz solo tiene una pelea, que se celebró el 1 de mayo del 2021 ante el veterano Chris Arreola al que apenas y logró vencer por decisión unánime.

Ahora estaría negociando su siguiente encuentro, descartándose un duelo que se veía probable ante Tyrone Spong el 16 de julio en la Plaza de Toros.