Los boxeadores que podría enfrentar Andy Ruiz tras vencer a Luis Ortiz

Después de una noche vibrante y llena de acción, Andy Ruiz ya podría tener en la mira a su próximo rival, ya que tras haber derrotado con autoridad a Luis Ortiz, habría 3 opciones para que el ‘Destroyer’ siga su carrera.

Es importante destacar que, tras vencer al ‘King Kong’ Ortiz, Andy Ruiz ganó la oportunidad de contender por un título mundial de la división de peso pesado, aunque ésta podría tardar un poco en llegar, dependiendo del acuerdo al que pueda llegar.

¿A quién podría enfrentar Andy Ruiz?

De acuerdo a diversas declaraciones que dió previo a su pelea ante Luis Ortiz, el boxeador mexicano tendría 3 opciones sobre la mesa para el cierre de este año 2022: La trilogía ante Anthony Joshua, medirse a Deontay Wilder o retar a Oleksandr Usyk.

En el caso de Anthony Joshua, sería una pelea para culminar con la rivalidad que han forjado, recordando que Andy Ruiz se volvió campeón mundial al derrotarlo hace unos años, pero éste mismo le arrebató los cinturones tiempo después.















Con Deontay Wilder podría ser un poco más fácil el enfrentamiento, ya que según sus palabras, ambos pertenecen a la misma compañía, por lo que llegar a un arreglo sería más sencillo al no haber esa ‘barrera’.

“Si Dios quiere y ganamos (a Ortiz) sí me gustaría pelear con (Oleksandr) Usyk, con Anthony Joshua o Wilder. Hay muchas opciones ahorita en los pesos pesados. Wilder y yo estamos en la misma compañía. Es una pelea que se puede hacer más fácil y me gustaría pelear con él. Me gustaría en diciembre. Él pelea en octubre y, si Dios quiere y gana también, me gustaría pelear con él”, dijo el ‘Destroyer’.

El tercer caso y que podría tardar un poco más, es el de Oleksandr Usyk, pues el ucraniano se comenta que peleará ante Tyson Fury buscando la unificación de los títulos de la división, hecho no confirmado, pero podría ser, por lo que habrá que estar atentos a la información.