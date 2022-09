Andy Ruiz revela el motivo por el cual tuvo el corazón roto

El boxeador mexicano Andy Ruiz, está a dos días de medirse en un pleito de poder a poder ante Luis King Kong Ortiz, evento que podrás ver EN VIVO y en EXCLUSIVA por aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 9:50 PM con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

Para este combate, Andy Ruiz ha hecho un campamento de altura, exigente y que lo tiene motivado, por lo que se ha abierto a hablar mucho más sobre él y de los momentos complicados que vivió y que provocaron que se le rompiera el corazón.

Andy Ruiz sostuvo que haber perdido ante Anthony Joshua en la segunda pelea, con lo que dejó ir los campeonatos, le lastimó en su corazón.

“Yo intentaré mandar un gran mensaje no solo para la afición, sino que también demostrarme a mí mismo, que yo puedo volver a contar con la oportunidad, de ser campeón mundial, después de perder esos títulos que me rompió el corazón. No quiero perder esa chance y aprovecharé ésta al máximo dando lo mejor de mí”, explicó.

Andy Ruiz, enfocado en volver a ser campeón del mundo

El peleador de peso completo Andy Ruiz, que se presentará el domingo en la Cryptocom Arena ante Luis Ortiz en duelo que podrás ver EN VIVO y EN EXCLUSIVA por aztecadeportes.com y nuestra aplicación , indicó que su meta es ser nuevamente monarca, por lo que desquitará todo el esfuerzo en el ring.

“Derrotando a Luis Ortíz me ayudará a volver a ser monarca mundial. Es mi motivación para seguir peleando, debido a que anhelo ser bicampeón del mundo. Es hora de que todo el trabajo, la sangre, el sudor y las lágrimas paguen rédito con una victoria”, recalcó Andy Ruiz.

¿Buscará Andy Ruiz el nocaut ante King Kong Ortiz?

Andy Ruiz acotó que en el duelo de este domingo, tomará las cosas con cautela, sin buscar el nocaut, para no caer en errores.

“Su plan será intentar noquearme, pero yo me he entrenado muy duro para durar la pelea entera. Estoy listo para lo que sea, y yo sé que todos anhelan ver un nocaut. Sin embargo, si vas en busca del nocaut, cometerás errores y pagarás caro por ello. Eso es exactamente lo que nosotros estaremos esperando”, afirmó el Destroyer.