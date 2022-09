Andy Ruiz vs Luis Ortiz VER PELEA EN VIVO: cartelera, horario y canal

Los Ángeles vivirá una noche intensa de emociones y boxeo de primer nivel con el tiro de Andy Ruiz vs Luis Ortiz, pelea que podrás ver en vivo a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes. Te contamos el horario, cartelera y cómo verla EN VIVO.

MIRA AQUÍ ANDY RUIZ VS LUIS ORTIZ EN VIVO

El ‘Destroyer’ regresa al ring luego de un año de inactividad y espera dar la sorpresa dentro del boxeo mundial, pues hay que resaltar que el ganador de este tiro tendrá la oportunidad de contender por un título mundial, así que vencer a Luis Ortiz es la prioridad.

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS Andy Ruiz vs Luis Ortiz?

Está pelea estará disponible para todo el público a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes, pues puedes ver a Andy Ruiz por distintos canales.

El Box Azteca Team te acompañará en el sitio de aztecadeportes.com, además de nuestra app oficial y habrá cobertura en redes sociales, por lo que no hay excusas para perderse está pelea.

TGB Promotions

¿A qué hora dará inicio la transmisión de la pelea?

El combate entre Andy Ruiz y Luis Ortiz podrás disfrutarlo a partir de las 21:50 hrs (tiempo del centro de México), en las plataformas digitales de Azteca Deportes, por lo que hay tiempo de prepararse e ir por la botana para esta pelea.

¿Quién compone la cartelera de la función de Andy Ruiz vs Luis Ortiz?

En la transmisión que Box Azteca tendrá para tí podrás vivir dos combates del más alto nivel con dos peleadores mexicanos que buscan llegar a la cima de su división.

La pelea coestelar que tendremos será la de ‘Pitbull’ Cruz en contra de Eduardo Ramírez, para después dar paso al platillo principal de la noche, dónde veremos a Andy Ruiz midiéndose al cubano Luis ‘King Kong’ Ortiz, en una pela de pronóstico reservado.

RYAN HAFEY

Otras peleas interesantes, y que forman parte de los pleitos previos, es el regreso del mexicano Abner Mares, quien se mide ante su compatriota Miguel Flores, en un tiro pactado a 10 rounds y en la división de peso pluma.

José Valenzuela vs Jezzrel Corrales, Joseph Spencer vs Kevin Salgado y Ra’eese Aleem vs. Mike Plania, son otros tiros a tomar en cuenta esta noche.