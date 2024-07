La emotiva despedida de Ángel Di María de la Selección de Argentina

La Copa América 2024 llegó a su fin. Tres semanas llenas de emociones que culminaron con Argentina como monarca del continente.

Emotiva salida de Ángel Di María en su último parido | Final de la Copa América 2024

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: James Rodríguez es el mejor jugador de la Copa América 2024

La albiceleste derrotó 1-0 a Colombia en la final para conquistar su decimosexto título continental; son, además, los actuales campeones del mundo.

Ángel Di María se despide de la Selección Argentina

Uno de los jugadores que más influencia ha tenido entre los pupilos de Lionel Scaloni es Ángel Di María, el atacante que forma parte de la selección desde 2008, 16 años ha estado el ‘Fideo’ como representante de su país.

16 años en los que conquistó dos Copas América, una ‘Finalísima’ y una Copa del Mundo; formó parte de la que podría ser la Argentina más exitosa de la historia; pero tantos años de trayectoria tenían que llegar a su fin.

Ángel Di María confirmó antes del arranque del torneo que esta sería su última participación con la albiceleste y tras conquistar el trofeo, sólo reafirmó que, no se retira del deporte, pero que ya no representará a Argentina en los torneos por venir.

Ángel Di María soñó el campeonato de Copa América

“Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé y por eso dije que era la última Copa América. Soñé que llegaba a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera”, comentó al término del encuentro.

“Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Estoy eternamente agradecido con esta generación que me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así, ¿no?” concluyó ‘el Fideo’.

Durante esta edición de la Copa América, el atacante argentino jugó en cinco de los seis partidos de la Albiceleste; en la final fue en el que más minutos disputó, pues participó durante 117 minutos.

Show medio tiempo Shakira | Copa América 2024

Te puede interesar: “Lo ganamos por Messi”, Ángel Di María tras conquistar con Argentina la Copa América 2024

Además, en el partido ante Chile de la fase de grupos, se encargó de servir la asistencia que inauguraría el marcador a favor de su equipo.