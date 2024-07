Ángel Di María recuerda a sus excompañeros de Argentina tras título de Copa América

Oficialmente Argentina es bicampeón de la Copa América. Ante Colombia se impusieron 1-0 para conseguir su decimosexto título continental y convertirse en los máximos ganadores.

¡GOOOOL DE ARGENTINA! | Final de la Copa América 2024

Este fue el último partido de Ángel Di María, uno de los mayores ídolos del equipo con más de 15 años de trayectoria, con la Albiceleste.

“Es muy difícil”, Di María sobre los títulos de Argentina

Al término del encuentro, el atacante del Benfica habló sobre los éxitos que ha tenido Argentina en últimos años; él ha estado con el equipo desde 2008 y conquistó su primer título importante justamente en la Copa América de 2021.

Un año después fue parte de la escuadra que conquistó la Copa del Mundo, después la Finalísima ante Italia y de última instancia la Copa América de 2024; pero antes de juntar estos palmarés en su récord, el ‘Fideo’ pasó 13 años con su equipo nacional sin ganar nada.

“Parece fácil, pero es muy difícil. Lo sé porque viví del otro lado también, luchándola, peleándola. No es fácil llegar a las finales y ganarlas, ahora se está dando. Es así en algún momento tenía que pasar”, declaró.

Ángel Di María recuerda a excompañeros de Selección Argentina

Pero mientras celebra un nuevo título y un nuevo récord del que es parte, también recuerda a los compañeros con los que compartió vestidor y con quienes no pudo celebrar. “Lamentablemente se lo dije a muchos chicos de la anterior camada, me hubiese gustado también ganar uno con ellos, lo merecíamos también, pero se dio en este momento”, agregó.

Emotiva salida de Ángel Di María en su último parido | Final de la Copa América 2024

Con la actual generación Di María vivió su mejor época como seleccionado nacional y entre sus festejos, no se olvida de los compañeros que lo han ayudado a llegar hasta este punto. “Estoy eternamente agradecido con esta generación, me dio todo. Me hizo lograr lo que tanto busque y hoy me voy e esta manera, que mejor que así ¿no?” constató antes de despedirse del futbol a nivel selecciones.