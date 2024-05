Vuelven a amenazar a futbolista campeón del mundo con Argentina

Han vuelto las amenazas para un futbolista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Ángel Di María, quien podría volver a su natal Rosario para disputar los últimos encuentros de su brillante carrera, recibió un desagradable mensaje por parte del crimen organizado en la zona. El extremo anunció hace tiempo que la Copa América 2024 representará la última vez que vestirá los colores de su nación, una con la que ganó varios títulos.

Lamentablemente, desde que el anotador de uno de los goles en la final del Mundial contra Francia anunció su deseo de volver al país que lo vio nacer, llovieron amenazas en su contra que lógicamente lo invitan a replantear la vuelta a tierras albicelestes. Las últimas dos acciones de presión, sin embargo, suben el tono. “Te estamos esperando Di María, los rosarinos”, se leía en un papel que dejaron un par de hombres en una gasolinera contra la que efectuaron disparos.

Además, afuera de las instalaciones del club en donde comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista, se encontró otra nota: "¿Todavía vas a volver?”, esto en referencia a la reciente eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores, un torneo que el hombre encargado de hacer la anotación con que Argentina venció a Brasil en la final de la pasada Copa América deseaba jugar.

Ya antes habían surgido mensajes en dirección del legendario jugador. “Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro (el gobernador de la provincia de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, escribieron en otra manta hace meses.

Di María estaría contemplando seguir con su carrera en el futbol de Arabia Saudita en caso de no poder volver a su ciudad natal, esto luego de que llegue a su fin el acuerdo que mantiene con el Benfica de Portugal.

Rosario Central se pronuncia en contra de amenazas a Di María

Rosario Central, el club donde Ángel Di María dio sus primeros pasos como futbolista, ha repudiado los mensajes amenazantes de los que recientemente ha sido víctima el jugador.

“Nos sentimos agraviados, dañados y perjudicados porque este tipo de acciones violentas atentan directamente contra la economía y éxito deportivo de los clubes”.

