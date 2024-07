¿Ángel di María no se va de la Selección de Argentina?

El campeón del Mundo y recientemente de la Copa América 2024 Ángel di María, podría alargar muy brevemente su estancia en la Selección de Argentina y saltar al campo en el próximo duelo de la Selección de Argentina que será contra Chile.

Como había adelantado la esposa de Di María, puede ser que su retiro definitivo esté enmarcado en un duelo en su natal Argentina, ante su gente, amigos y familia, todo esto correspondiente a la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, pese a su retirada de la Albiceleste tras la Copa América.

Adrian Macias/MEXSPORT during Final match between Argentina and Colombia as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 14, 2024 in Miami Gardens, Florida, United States.

Di María no descarta despido en Argentina

En una entrevista con el Canal 3 de Rosario -reproducida este martes por la web Rosario 3-, ‘el Fideo’ aprobó esta latente oportunidad con un breve “puede ser” cuando fue consultado sobre si habría una “despedida final en el minuto 11" del encuentro contra ‘La Roja’, en alusión al dorsal que porta en su camiseta.

“Puede ser. Hablaré con ‘Chiqui’ (Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) y (el seleccionador, Lionel) Scaloni porque ellos me ofrecieron eso y la verdad sería algo muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio”, adelantó el atacante que ha representado a equipos como Real Madrid, Manchester United, París Saint-Germain entre otros.

Emotiva salida de Ángel Di María en su último parido | Final de la Copa América 2024

Di María ha sentido felicidad con su retiro en Copa América

El jugador ofensivo, recordó la “felicidad enorme” de haber dicho oficialmente adiós a la selección con el título conquistado ante Colombia y afirmó que “fue más que soñado todo lo vivido” en el torneo disputado en Estados Unidos.

Di María pide a la afición no caer en especulaciones

El delantero Ángel Di María explicó estar en facultades y condiciones de jugar futbol, por lo que su retiro de Argentina es el de un término de ciclo importante, pero no es un retiro del futbol en general.

Destacó que él “quiere seguir jugando”, y explicó puntualmente que, “dejar la selección no es decir ‘me quiero retirar'; es dejar una parte de mi carrera que pienso y estoy convencido que la dejé en el momento ideal, como si con un lápiz escribía el mejor final de una hermosa película. Pero eso no quiere decir que no esté vigente, y es ahí donde la gente está confundida”, indicó el jugador de 36 años que actualmente milita con el Benfica.

CON INFORMACIÓN DE EFE