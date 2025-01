¿Se irá a la talacha? Ángel Mena busca TRABAJO en redes sociales

Ángel Mena, el futbolista ecuatoriano, vive un momento de incertidumbre en su carrera. Tras su salida del Club León , el mediocampista de 36 años no ha encontrado equipo para continuar su trayectoria profesional, lo que ha despertado especulaciones tanto en México como en Ecuador sobre su próximo destino.

En sus redes sociales, Mena publicó una historia donde aclaró: “Sigo en México, aún no he firmado con ningún club, saludos”. Esto dejó abierta la posibilidad de que algún equipo de la Liga MX se interese en sus servicios, aunque hasta el momento no hay ofertas confirmadas.

El legado de Ángel Mena en la Liga MX

Ángel Mena llegó a México en 2017 para unirse al Cruz Azul, donde disputó 65 partidos, marcó 14 goles y dio 10 asistencias. Posteriormente, en 2019, fichó por el Club León, equipo en el que vivió su mejor etapa futbolística. Con los “Esmeraldas”, jugó 190 partidos, anotó 70 goles y registró 48 asistencias. Además, fue clave para que León conquistara el título del Guardianes 2020.

Mena ha demostrado ser un jugador polivalente, capaz de generar juego y marcar goles en momentos decisivos. En total, acumula 255 partidos en la Liga MX, con 84 goles y 58 asistencias, consolidándose como uno de los extranjeros más destacados en los últimos años.

¿Destino en Ecuador?

En paralelo, los rumores sobre un posible regreso a Ecuador con el Orense han tomado fuerza. Sin embargo, el propio Mena desmintió estas especulaciones, dejando en claro que su prioridad sigue siendo continuar en el fútbol mexicano.

El futuro de Ángel Mena sigue siendo una incógnita, pero su calidad y experiencia lo convierten en una opción atractiva para cualquier club que busque reforzarse en este mercado. ¿Será México o Ecuador su próximo destino?



