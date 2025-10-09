¿Qué necesita Ángel Sepúlveda para entrar al Top Ten de los goleadores en torneos cortos de Cruz Azul?

Cruz Azul trabaja durante esta fecha FIFA tras el parón en la Liga BBVA MX en un torneo que está teniendo buenos resultados colocándose actualmente en el cuarto puesto de la tabla general y clasificando directo de forma momentánea a la Liguilla del balompié azteca.

Un jugador importante para esto es Ángel Sepúlveda que no sólo es el máximo goleador de la Máquina este torneo sino también está peleando por entrar a la historia del cuadro celeste como parte del top ten de goleadores históricos en torneos cortos del cuadro celeste.

Sepúlveda debe marcar aún más goles

Para entrar al top ten de goleadores históricos en torneos cortos de Cruz Azul, un jugador necesitaría alcanzar una cifra significativa de goles, considerando que el máximo anotador, Carlos Hermosillo, tiene un total de 168 goles con la institución.

Los 10 Máximos Goleadores de Cruz Azul en torneos cortos

1. Francisco Palencia: 81 goles

2. Christian Giménez: 62 goles

3. César Delgado: 61 goles

4. Emanuel Villa: 54 goles

5. Carlos Hermosillo: 46 goles

6. Jonathan Rodríguez: 44 goles

7. Miguel Sabah: 42 goles

8. Sebastián Abreu: 37 goles

9. Mariano Pavone: 34 goles

10. Matute Morales: 33 goles

11. Ángel Sepúlveda: 29 goles

Por ahora es el número 11 de la lista; sin embargo, con cuatro anotaciones más alcanzaría al “Matute” Morales con 33.

Goleadores Actuales de Cruz Azul

En el Apertura 2025, algunos de los goleadores destacados de Cruz Azul son:

- Ángel Sepúlveda: 6 goles

- Gabriel Fernandez: 4 goles

- José Paradela: 3 goles

- Carlos Rodríguez: 3 goles

