Ángel Sepúlveda advierte a los delanteros de la Selección Mexicana

Estamos a unos meses de que se lleve a cabo la Copa del Mundo de 2026 y para muchos futbolistas estos meses serán fundamentales para buscar una oportunidad o un lugar dentro de sus selecciones para la justa mundialista, tal es el caso de Ángel Sepúlveda que ha sido parte de preelista de 60 iugadores que pueden ser elegibles para el próximo Final Four de la Nations League.

Te puede interesar: ¿Regresa Raúl Jiménez al América? El mexicano NO ha renovado con el Fulham

Mazatlán vs Cruz Azul| Liga BBVA MX | Jornada 10 | Clausura 2025

Sepúlveda ¿de Selección?

Con mucha ilusión Ángel Sepúlveda habló en entrevista para Azteca Deportes de esta oportunidad y el sueño de seguir peleando por un lugar en la delantera de la Selección Mexicana.

“Me siento ilusionado, me siento contento, me siento preparado también para poder competir. Yo voy a pelear, eso es una realidad a lo largo de mi carrera siempre me identificado eso que nunca he dejado de hacerlo, esta vez no va a ser la excepción. Quiero pelear, quiero buscar un lugar y ¿cómo te lo ganas? estando bien con tu equipo. Es una camiseta muy grande que representa a muchas personas, hay que cuidarla, hay que defenderla partido a partido y vamos a buscar ese lugar”, mencionó Ángel Sepulveda que tampoco dudó en recordar los sacrificios que lo han llevado hasta donde se encuentra actualmente con ya 71 goles registrados en la Liga BBVA MX y 21 con Cruz Azul.

“Creo que él nunca darme por vencido, siempre intentarlo, nunca dejar de buscarlo tarde o temprano todo te llega, tienes muchos años de carrera, creo que 10, antes no era centro delantero nominal, todo este tipo de cosas que tienes que ir adaptándote para seguir. Eso ha sido lo más importante para poder seguir peleando lo más importante y tarde o temprano te llega, yo estoy disfrutando esto”, mencionó el famoso “Cuate”.

¡Hoy juega La Máquina!

Por ahora Cruz Azul se prepara para su aparición en el viernes botanero frente a Mazatlán FC en el inicio de la Jornada 10 del Clausura 2025, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes.

Te puede interesar: OFICIAL: Con equipos de la Liga BBVA MX, así quedan los Octavos de Final de la Concachampions 2025