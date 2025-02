Así se entrenó el plantel de Cruz Azul la salida de Martín Anselmi

No es un secreto que en Cruz Azul aún permanece la herida abierta de una salida inminente como fue la de su ex director técnico, Martín Anselmi; sin embargo, al interior del equipo ya se le dio la vuelta a la página e incluso se le deseamos lo mejor al ahora entrenador del Porto de Portugal.

En entrevista para Azteca Deportes, Ángel Sepúlveda, confesó cómo fue el momento exacto y la forma en la que se enteró de una salida inesperada qué al final pasó a segundo plano de forma casi inmediata pues la prematura de los partidos de doble jornada y Liga de Campeones de la Concacaf no les permitía tener tiempo de lamentarse.

“Yo no sabía, se me acercaron y escuché los rumores, ya después tuvimos una plática cuatro o cinco, más privada, ahí es donde yo me entero y obviamente hay muchos intereses, las personas toman decisiones, uno tiene que estar preparado para esas cosas, al final no nos corresponde a nosotros, somos jugadores, defendemos esta institución este equipo y nosotros con el que quiera estar, la gente que venga tenemos que apoyarla, la que se va desearle lo mejor, es así. Nosotros tenemos que seguir, no había tiempo para lamentarse, jugábamos cada tres días, creo que en ese aspecto se nos fue pasando y se nos olvidó”, mencionó Ángel Sepúlveda.

Hay Sepúlveda para rato en Cruz Azul

Por otro lado el atacante de la Máquina se mostró contento luego de extender su vínculo con el conjunto celeste hasta diciembre de 2026, e incluso mencionó que la mayor parte de su corazón ya es azul celeste tras estos años como jugador de Cruz Azul.

“Me siento muy feliz, me siento muy contento. Creo que me he sentido identificado, hemos trabajado esto no ha sido de la noche a la mañana. Gracias a Dios se dio todo y ahora la decisión siempre estuve claro que quería renovar, con la directiva, con Víctor (Velázquez) con Iván (Alonso) todos lo hicieron posible gracias a Dios pudimos renovar hasta diciembre del 2026. Mucho creo que ya es azul (su corazón), eso está claro, obviamente guardo un respeto especial y cariño por Querétaro porque gracias a ellos yo puedo estar aquí, hoy me debo a Cruz Azul pero han sido muy importantes toda la gente que me conoce y está alrededor, sabe lo que significa Gallos para mí, pero soy más azul que nunca, estoy feliz, estoy contento y muy agradecido con Dios”, puntualizó Ángel Sepúlveda.

La Máquina visita al Mazatlán

Por ahora Cruz Azul se prepara para su aparición en el viernes botanero frente a Mazatlán FC en el inicio de la Jornada 10 del Clausura 2025, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes.

