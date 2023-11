Ansu Fati, cedido por el Barcelona, sale lesionado de partido con el Brighton

Malas noticias para el Brighton y el Barcelona. Durante el encuentro del sábado contra el Nottingham Forest en la Jornada 13 de la Premier League, el delantero Ansu Fati abandonó el terreno con una aparente lesión muscular apenas a los 21 minutos de tiempo corrido. Las gaviotas resolvieron el encuentro a pesar de ello y de una expulsión y se embolsaron tres puntos que los meten de lleno a la pelea por puestos europeos.

Intentando llegar a un balón en un contragolpe, el atacante cedido por los culés al cuadro británico sintió un dolor y de inmediato cayó sobre el césped del City Ground. En lugar del joven talento español ingresó al campo el brasileño João Pedro, quien le sacó el máximo provecho a la oportunidad y se adjudicó un doblete que le dio el triunfo a los suyos. Por si fuera poco, al 35´también debió ser sustituido Tariq Lamptey, cuyo lugar fue tomado por Jack Hinshelwood.

Los locales se adelantaron antes de los cinco minutos gracias a una anotación de Anthony Elanga, sin embargo, la escuadra de Roberto De Zerbi lo empató al 26' con una buena definición del irlandés Evan Ferguson. Previo al intermedio, fue el propio Pedro quien le dio la ventaja a la escuadra del sur de la isla con un certero cabezazo. El sudamericano volvió a hacerse presente convirtiendo un penal a media hora del final que le dio tranquilidad al Brighton.

A pesar de acercarse, el Nottingham no pudo evitar la derrota y se mantienen estacionados en 13 puntos. Los dueños de dos trofeos de Liga de Campeones no logran salir del bache y solo suman una victoria en sus más recientes nueve encuentros de Premier League. Del otro lado de la moneda, el Brighton no cae desde que lo hiciera contra el Manchester City el 21 de octubre pasado.

Los números de Ansu Fati en la temporada 2023/24

Ansu Fati fue cedido al Brighton a inicios de septiembre y permanecerá en las filas del cuadro inglés hasta junio de 2024. El joven delantero español ha encontrado marco rival en cuatro ocasiones durante la presente campaña, en el campeonato local le marcó al Aston Villa y Manchester City, mientras en Europa League ha vacunado por cuenta doble al Ajax.

