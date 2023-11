Checo Pérez molesto con comisarios del GP de Abu Dhabi

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) después de la jornada de clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, última del campeonato 2023, declaró que “hay una carrera larga por delante donde prácticamente todo puede pasar”, luego de terminar en el noveno puesto en la Q3.

Checo tuvo en su último intento de clasificación en el circuito de Yas Marina el mejor quinto tiempo, pero los oficiales se lo quitaron por rebasar los límites de la pista lo que molestó al jalisciense.

“Hubiera hecho una gran diferencia para la carrera de mañana largar quinto, pero estamos en noveno. Al final los comisarios tienen más información (de los ‘track limit’), entonces siempre es un poco ridículo, tenemos que hacer algo para cambiarlo, que sea diferente, porque no hemos ganado nada pero te arruina mucho. No sabes si estás afuera o dentro”, apuntó Sergio Pérez al terminar la clasificación.

“Habíamos tenido una muy buena clasificación hasta la Q3; al llegar a la Q3 tuve problemas acelerando con el mapa del motor y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los ‘track limit’ en la curva 1, y no fue ideal, me fui recto en la 6. No tuve una buena Q3″, añadió el subcampeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen suma otra ‘pole position’ en el Gran Premio de Abu Dhabi

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen, que se llevó la ‘pole position’ aseguró que tuvieron dificultades al inicio del fin de semana, pero que estuvieron “más conectados a la pista” en la calificación, lo que le permitió terminar primero.

“Nos ha salido todo bien y hemos podido sumar”, afirmó Vertappen, que saldrá primero en la parrilla de este domingo tras marcar un tiempo de un minuto, 23 segundos y 445 milésimas, lo que le permitió quedar por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

No obstante, incidió en que en las primeras vueltas de la Q1, los neumáticos empezaron a deslizar y no fue fácil quedar en primera posición.

Preguntado por cuál será su rendimiento en esta última carrera de la temporada, explicó que no sabe cómo estarán, pero resaltó, tras hacer un resumen general del año, haber disfrutado “mucho” de la temporada, de la que están “muy orgullosos” en Red Bull.