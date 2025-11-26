¡Ya jugaron de madrugada! El antecedente entre Tijuana y Tigres

Ante la polémica que generó el horario del partido entre Tijuana y Tigres que se disputará este miércoles a las 11 de la noche, tiempo del centro de México, existe un encuentro que se disputó todavía más noche.

Este antecedente se remonta hace ocho años, cuando estos dos clubes se enfrentaron en la Jornada 11 del Apertura 2017, en el Estadio Caliente, en donde los aficionados desde Monterrey terminaron de ver las acciones hasta la madrugada del otro día.

El antecedente favorece a Tigres

Este juego comenzó a las 11:15 de la noche, tiempo del centro de México, pero vale la pena recordar que en la ciudad fronteriza son dos horas menos, por lo que para los locales fue a las 9:15 de la noche de un martes 26 de septiembre.

En dicha ocasión, al conjunto de la UANL no le afectó el horario y se impuso como visitante por marcador de 1-0 con anotación del atacante chileno Eduardo Vargas, en este compromiso que acabó en la madrugada.

Tigres no se preocupa por el horario

El técnico Guido Pizarro afirmó que no les deberá impactar el hecho de disputar el duelo de ida de los cuartos de final en condiciones diferentes a las habituales cuando visiten este miércoles 26 de noviembre el Estadio Caliente.

“Es un horario un poco atípico para Monterrey, pero estamos centrados en el partido y en la llave que será difícil. Más allá de lo atípico del campo, es un partido de futbol y nada debe privarnos de ejecutar el plan trabajado estos días. Debemos hacer un gran partido”, declaró en la conferencia de prensa previo a este duelo.

Xolos fuerte de local

Además esta llave representará el duelo entre dos equipo con fortalezas muy opuestas, por un lado el conjunto de la UANL terminó como el único equipo invicto como visitante en la fase regular y por el otro el conjunto fronterizo no ha perdido como local.

Los dirigidos por Guido Pizarro tuvieron ocho partidos en patio ajeno, con un saldo de cuatro victorias y cuatro empates, mientras que los pupilos de Sebastián ‘El Loco’ Abreu disputaron nueve juegos en casa, con un balance de cinco triunfos y cuatro igualadas.

