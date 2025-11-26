Benjamín Mora revela la verdadera razón de su salida de Querétaro: “cuando se hacen los puntos tampoco es suficiente”

Benjamín Mora no fue renovado por la directiva del Querétaro, por lo que se dio por terminado su contrato laboral al término del Apertura 2025 , torneo en el que se quedó a 2 puntos de ingresar al Play-in de la Liga BBVA MX. Dos semanas después, el entrenador reveló la verdadera razón de su salida del club.

“Malayo” fue entrevistado por el periodista César Luis Merlo, donde compartió su sentir sobre su salida de Gallos Blancos, equipo que busca su sucesor a través de una APP , y a su manera de ver el porqué no le renovaron el contrato, pese a que cumplió con lo estipulado, que fue hacer puntos a como diera lugar.

Querétaro FC “Malayo” reveló que su salida se debió a que fue contratado por el grupo anterior que era dueño de Gallos Blancos

“Éramos la plantilla más barata del futbol mexicano e hicimos 40 puntos en el año, incluso rebasamos a Pumas y cuando haces los puntos tampoco es suficiente. Yo creo que mi salida viene más por un tema de estructura, de que yo no soy parte de la nueva era de Innovatio Capital, ellos no me eligen para iniciar su proyecto, ellos me heredan de Grupo Caliente”, refirió en la charla junto al argentino.

Benjamín Mora, el término e inicio de una nueva era

El entrenador fue contratado en diciembre de 2024 por Gallos Blancos, cuando el equipo aún pertenecía a Grupo Caliente. En su primer torneo, el técnico hizo 20 puntos para terminar en el lugar 12, con récord de 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

El club fue vendido en verano de este año a Innovatio Capital, empresa que le dio su confianza a “Malayo” para que continuara en el equipo para el Apertura 2025, torneo en el que finalizó en el mismo lugar con 20 puntos, a tan solo 2 de meterse a la zona de Play-in.

Mora cumplió con sumar puntos a como diera lugar, pero la nueva directiva de Gallos Blancos no le renovó el contrato, por lo que se terminó yendo. Ahora, el club está en búsqueda de nuevo DT y lo hacen mediante una APP, aunque de momento ninguno de ellos cumple con sus requisitos.