Nicolás Larcamón rompió el corazón de muchos al revelar la vulnerabilidad que sufre como DT

Ser entrenador de futbol es un trabajo como cualquier otro, donde los profesionales, por momentos, dejan a su hogar de lado con el objetivo de mejorar día a día en su rubro. Nicolás Larcamón, estratega de Cruz Azul, reveló un detalle que pocos conocían respecto a su vida personal y mostró ante los ojos del mundo una de las situaciones que pueden vivir los técnicos dentro del mundo del futbol, haciendo emocionar a más de un aficionado.

Nicolás Larcamón revela los sacrificios que hizo para ser entrenador de futbol

En una charla dentro del pódcast Entregamos Más que Futbol y que es patrocinado por la Liga BBVA MX, Larcamón comentó el gran sacrificio que tuvo que hacer para ser entrenador profesional: “Tengo mi hijo de 8 años que vive en Argentina… De lo que implicaba el sacrificio en esta carrera para poder hacerme camino, quizás entregué esa primera familia, esa dificultad que tuve para gestionar esos primeros tiempos…”, comentó el DT de La Máquina.

Sin embargo, la declaración que más afectó emocionalmente a los aficionados fue la siguiente: “Lastimosamente, fue un proyecto familiar que fracasó, que más allá de todo eso estamos en total armonía. Pude tener mi nueva oportunidad a nivel familiar, pero si me hablas de lo que más duele en este día a día es quizás la distancia con mi hijo Francisco…”.

Así es la familia de Nicolás Larcamón en la actualidad

Larcamón se encuentra casado con Victoria Betancourt, mujer venezolana y que se graduó como odontóloga en la Universidad Central de Venezuela. Además, fue jugadora de futbol para el equipo de Futuros Vinotinto y también ejerció su rol como entrenadora años más tarde. Con Nicolás, formaron una familia tras la llegada de Matu, el único hijo que tienen en común.

Resulta que Francisco, de 8 años, es hijo de Larcamón, pero de otra madre. Hasta la fecha, no hay información oficial de la progenitora del niño, pero lo cierto es que Betancourt lo ha aceptado como un hijo más, pues se lo pueden ver a los cuatro compartiendo momentos en familia muy felices en redes sociales.

No obstante, Fran se encuentra viviendo en Argentina con su madre, por lo que rara vez Larcamón logra estar tiempo de calidad junto a su hijo mayor. La falta de su pequeño es el sacrificio más duro que le ha dado el futbol al entrenador argentino.