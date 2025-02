¡NO ES BROMA! Anthony Davis se habría lesionado en su debut con Dallas

Las peores pesadillas para los fans de los Mavericks de Dallas se han cumplido en los últimos días, primero perdieron a su máxima estrella Luka Doncic al ser traspasado de imprevisto a los Lakers de Los Angeles a cambio de Anthony Davis, y ahora “La Ceja” parece haberse lesionado en su primer juego con la franquicia Texana.

AD3 es conocido por sus problemas de lesiones, los cuales han sido recurrentes a lo largo de toda su carrera en la NBA, ya que desde que ingresó a la liga al ser drafteado por los Pelicans de Nueva Orleans se le ha complicado terminar las campañas sano.

Los escenarios de Davis de confirmarse la lesión

De acuerdo a reportes Anthony Davis habría sufrido una distensión en el aductor izquierdo, el cual lo obligaría a permanecer fuera por varias semanas de la duela, por lo que será baja para el All-Star Game, al cual había sido seleccionado.

En el peor de los casos la baja de AD3 podría extenderse hasta un mes, el cual sería un golpe aún más duro para los de Texas en sus aspiraciones por seguir en la carrera para obtener su boleto para los Playoffs.

Davis tuvo que abandonar la duela en su debut con los Mavs en el tercer cuarto cuando restaban 1:37 en el reloj, además de que ya había logrado 26 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias y 3 tapones en sus primeros 31 minutos como jugador de Dallas.



“Simplemente se me tensó la pierna, como un pequeño espasmo. Simplemente volví y traté de aflojarla y todo. Obviamente, todavía estoy lidiando con la distensión abdominal, así que traté de aflojarla. Realmente no se soltó, pero no es nada grave. Estoy bien”, comentó Anthony Davis en relación a la gravedad de su nueva lesión.

¿Anthony Davis llegó lesionado a Dallas?

“La Ceja” se había ausentado de sus últimos tres juegos como jugador de los Lakers y sus primeros dos como Mavs por una distensión abdominal, la cual ya tenía superada de manera exitosa.

