El francés Antoine Griezmann será colchonero hasta el 2026

Madrid, España. El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann firmó su nuevo contrato con el club hasta el 30 de junio de 2026, según informó la entidad colchonera, después del acuerdo alcanzado con el Barcelona para su traspaso por 20 millones de euros más cuatro en variables, según las cifras anunciadas por los azulgranas.

El atacante francés, cedido desde el verano de 2021 por el Barcelona al Atlético de Madrid, ya pertenece al conjunto rojiblanco, desde la rubrica de su nuevo vínculo por lo que queda de esta campaña y tres más, con 304 partidos oficiales disputados y 144 goles, a sólo dos de Francisco Campos, el tercer mejor goleador de la historia de la entidad, y a 28 de Luis Aragonés, el máximo anotador de todos los tiempos.

“El Atlético de Madrid y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann, quien desde verano de 2021 y hasta la fecha había militado en nuestro club como cedido por la entidad azulgrana. Además, el delantero francés ha suscrito un contrato que le vinculará con nuestra entidad hasta el 30 de junio de 2026", así lo anunció el club.

Antoine Griezmann, feliz por nuevo contrato con Atleti

Por su parte, Antoine Griezmann declaró sobre su nuevo contrato: “Muy feliz. Es lo que quería desde que llegué, seguir aquí, ser atlético otra vez, disfrutar de este club, este entrenador, estos compañeros, del estadio, de la afición... Hice todo lo que podía para seguir aquí. Cuando vi que ya había la posibilidad de estar aquí para muchos años, hablé con el club, sabía lo que querían de mí y al final no lo he pensado mucho”

“Da igual los esfuerzos que iba a hacer, lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí con mi familia feliz, en un club donde me quieran, con un entrenador que me quiere. Al final, no lo piensas mucho. Aunque es mucho, al final, los esfuerzos quedan en una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser atlético”, adjunto el goleador galo.

“Amo este club, este entrenador, estos compañeros, esta afición... Yo soy más de ejemplo (sobre el campo) que de la palabra. Al final, voy notando que hay más aplausos y que hay más camisetas con mi nombre. Eso me llena de orgullo y sólo me motiva a darlo todo”

Griezmann ha logrado tres títulos con el club rojiblanco, todos en su primer etapa en la entidad: la Supercopa de España de 2014, recién traspasado de la Real Sociedad; la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de Europa de ese mismo año.