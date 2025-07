Se va otra leyenda del Real Madrid

El Real Madrid ha hecho oficial la salida de Lucas Vázquez, uno de los jugadores más emblemáticos de la última década, marcando el fin de una era en el conjunto merengue. El gallego, de 34 años, será homenajeado este jueves en Valdebebas, en un acto institucional encabezado por el presidente Florentino Pérez.

¿Cuántos títulos ganó Lucas Vásquez con el Real Madrid?

Lucas Vázquez llegó al club en 2007 con apenas 16 años, y tras pasar por todas las categorías de la cantera y una cesión al Espanyol, debutó con el primer equipo en 2015. Desde entonces, disputó 402 partidos y conquistó 23 títulos, entre ellos cinco Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España.

Más allá de los números, Lucas se convirtió en un símbolo de entrega, humildad y versatilidad. Comenzó como extremo, pero su reconversión a lateral derecho lo consolidó como un recurso confiable para cualquier entrenador. Su papel, muchas veces silencioso, fue clave en momentos decisivos, como su serenidad al ejecutar un penalti en la final de la Champions en Milán.

El mensaje de despedida de Lucas Vázquez en redes sociales

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, el jugador expresó: “Hoy me toca decir adiós al club de mi vida, pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí”. Sus palabras resonaron con fuerza entre la afición, que lo despide con respeto y gratitud.

Florentino Pérez destacó que “Lucas Vázquez representa de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Su figura simboliza el trabajo, la perseverancia, la humildad y un espíritu ganador”.

Comunicado Oficial: acto de despedida de Lucas Vázquez. #GraciasLucas — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2025

Aunque aún no se ha revelado su próximo destino, lo cierto es que Lucas deja una huella imborrable en el vestuario blanco. Su salida, junto con la de Luka Modric, marca el cierre de una etapa gloriosa para el club.

Este jueves, el madridismo se reunirá para rendir tributo a un jugador que, sin buscar los reflectores, se ganó el corazón de todos. Porque si algo enseñó Lucas Vázquez, es que el compromiso y la pasión también construyen leyendas.