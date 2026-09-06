La rompió en la Liga BBVA MX y lo quería el América, pero las adicciones lo llevaron a la ruina

Hace algunos años, antes de la llegada de la pandemia por el Covid-19, la Liga BBVA MX contaba con un elemento destacado de tres cuartos del campo en adelante que sobresalía semana con semana en su equipo, lo cual llamó poderosamente la atención del Club América.

Colectivamente, al América no le alcanza

Este jugador, nacido en Argentina, se consolidó como uno de los más importantes de la Liga BBVA MX y como el más relevante de los Rayos del Necaxa. Tristemente para su causa, su arribo al Club América no se concretó debido a problemas con adicciones con los que tuvo que lidiar.

La razón por la que Brian Fernández no llegó al Club América

Fue en junio del 2018 cuando Brian Fernández llegó al Necaxa, equipo en el que disputó 32 partidos y en donde registró 18 anotaciones y cinco pases a gol. Estos números llamaron la atención del Club América, quien buscó su fichaje al considerarlo uno de los mejores en su posición.

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Brian Fernández en el C2019 con Necaxa:



✓ Le ha marcado al América.

✓ Le ha marcado a Chivas.

✓ Le ha marcado a Pumas UNAM.

✓ Le ha marcado al Cruz Azul.



Atendió a los cuatro grandes en menos de dos meses.



DE PARTIDOS IMPORTANTES. pic.twitter.com/g6M0CHcxqC — Invictos (@InvictosSomos) March 6, 2019

Todo estaba dado para que el argentino llegara al conjunto de Coapa; sin embargo, una serie de problemas extracancha comenzaron a afectar su rendimiento en el terreno de juego. Entre estos destaca su prolongada lucha contra las adicciones, mismas que generaron conflictos de salud mental.

La dependencia a las sustancias químicas que tuvo durante su paso por la Liga BBVA MX, que generaron sanciones por controles antidoping en el pasado, volvieron en su etapa en el Necaxa. Aunado a ello, sus constantes indisciplinas no permitieron que se le considerara un jugador confiable en el balompié mexicano.

¿Cuál es el presente de Brian Fernández?

Fue hace unos meses cuando se supo que Brian Fernández rescindió su contrato con el Fénix de Uruguay apenas semanas después de haber llegado al club. Hoy, el argentino tiene más de 30 años de edad y se desconoce si recuperará el nivel que llegó a mostrar cuando tuvo el interés del Club América.