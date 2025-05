Antonio Carlos Santos asegura que no hay leyendas en el América actual

Existe un sector del americanismo que ve en su equipo actual una fuente de futuras leyendas del club, por el desempeño que han tenido desde que se pusieron la camiseta del América y/o la influencia que han tenido en la escuadra de los más recientes dos años, consistentemente ganadora en la Liga BBVA MX.

Hay, sin embargo, otras maneras de pensar. Antonio Carlos Santos, mediocampista ofensivo que maravilló a los aficionados azulcrema en las décadas de los 80 y 90, le da valor lo hecho de manera grupal, pero no ve potenciales referentes históricos.

¿Quién es el ídolo del América?

“Si tú me dices, de este equipo que ha salido campeón, no entra ninguno (entre las leyendas del América), porque no tienen carisma, pero sí son ganadores y futbolísticamente, lo han hecho bien. Tú dices: ¿Quién es el ídolo del América? No hay, ninguno es ídolo, ninguno de los que están”, refirió, en entrevista con Azteca Deportes.

El talentoso exfutbolista, surgido del Fluminense y con 60 años en la actualidad, también tuvo palabras de reconocimiento; en este caso, se las llevó el mediocampista español y actual dorsal 8 de las águilas, Álvaro Fidalgo.

“Así como he criticado a Fidalgo, de que era un jugador tibio, que era un jugador que pisaba la pelotita y ‘para atrás’, hoy está siendo un poco más productivo, va más para adelante, incluso creo que ésta ha sido la temporada en la que más goles ha hecho”, analizó.

Para ejemplificar su comentario sobre el ‘Maguito’, el ‘Negro’ utilizó una jugada que tuvo lugar en el juego de vuelta de la semifinal, contra el Cruz Azul.

“El otro día, (Fidalgo) le dio un pase a Henry Martín, que el portero lo salva y pega en el travesaño; de gente grande, que la bombea, de esas, yo sólo conocí a Antonio Carlos Santos y a Ronaldinho”, apuntó.

Pero Santos no habla únicamente de los demás. ¿Qué es de la leyenda azulcrema?

“Ya cumplí mi ciclo en mi vida futbolística, ya di lo que tenía que dar. Soy una estrella de golf, me encanta disfrutar la vida, platicar con mis amigos, de vez en cuando, en las redes sociales ahí cotorrear con la gente, disfrutar. Ese soy yo”, finalizó.