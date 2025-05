Antonio Mohamed: este es el grado de estudios del entrenador del Toluca

Antonio Mohamed es considerado uno de los mejores entrenadores tuvo que prepararse y estudiar .

Antonio “Turco” Mohamed, llegó a México en 1993 para quedarse, pues formó parte de varios equipos de la ahora llamada Liga BBVA MX y también inició su carrera como entrenador en suelo azteca. Actualmente el argentino es considerado uno de los mejores DT del futbol mexicano. Prueba de ello es que, en su primer torneo con el Toluca , ya alcanzó las semifinales y aspira al llevarse el campeonato del Clausura 2025. Aunque para alcanzar ese mote tuvo que picar piedra, prepararse y estudiar.

Aunque Antonio Mohamed no estudió una carrera universitaria y no se tiene información sobre el último grado de escuela que curso, cuenta con su título de entrenador para poder ejercer la carrera. “Turco” no solo se conformó con tener el documento para poder dirigir en México o Argentina, sino que se preparó para algún día llegar a liderar un equipo de Europa. Por ello, estudió para conseguir su Licencia UEFA Pro, la cual es considerada la máxima certificación para un estratega a nivel mundial.

¿En qué consiste la Licencia UEFA Pro que tiene Antonio Mohamed?

La licencia UEFA Pro, que tiene Antonio Mohamed, es considerada la máxima certificación para un estratega en Europa, pues es el principal requisito para que los entrenadores puedan dirigir las competiciones élite, como las de la UEFA y otras ligas Top del mundo. Ésta es de suma importancia para los estrategas, pues es necesaria para salir al banquillo en justas como la Champions o Europa League. Además, ayuda a los DT a abrirse camino en diferentes mercados y les da un prestigio en el mundo del futbol. Por lo anterior, “Turco” tuvo la posibilidad de probar suerte en el viejo continente con el Celta de Vigo, que si bien no le fue de la mejor manera, pudo llegar al equipo gracias a la tan prestigiosa licencia con la que cuenta.