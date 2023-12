Las palabras de Antonio Mohamed tras dejar a Pumas

Antonio Mohamed se despidió de Pumas hoy en Cantera. El estratega argentino deja al equipo luego de la eliminación ante Tigres en el Apertura 2023, y salió a dar la cara en conferencia de prensa.

“Pido una disculpa a la afición por no terminar el contrato, no es por ir a trabajar a otro equipo, es por un tema de descanso mental que es necesario para agarrar energía para estar en un club que te demanda tanta energía como Pumas”, aseguró el Turco.

Mohamed se disculpa con la afición de Pumas

“Estoy en deuda total y me insistieron hasta el día de hoy. Esperemos que esto traiga lo que pasó hace muchos años, cuando el Miguel Mejía Barón se lo dejó al Tuca. Le di el OK para que continúen, creo que es una gran decisión de la directiva. No voy a trabajar en otro equipo, solamente voy a descansar”.

También, se refirió a las virtudes que tiene el nuevo DT, Gustavo Lema.

“Tiene todas las ganas y la capacidad para hacerlo. Le ha tocado estar a lado mío peleando el descenso, ascendiendo, saliendo campeón en primera división, perdiendo finales, copas internacionales, hemos dirigido en Europa, en Brasil, Argentina y México. Tenemos fracasos y triunfos, creo que no es un problema, tiene todo el palmarés para poder tomar el cargo, ahora, el tiempo dirá si está preparado o no, este cargo exige mucha presión, de a poco lo va a a ir aceptando y yo creo que le va a ir muy bien”.

Finalmente, habló sobre la cláusula que tiene con Pumas

“El club y yo tenemos firmado que no voy a dirigir a ningún equipo hasta la fecha de mi contrato, hasta junio o julio, el próximo verano. Es el compromiso firmado y si no se firmaba era de palabra que tengo con el club; está firmado y mi palabra es más importante que la firma”, sentenció Antonio Mohamed.

