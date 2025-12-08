Así le fue a Antonio Mohamed en las finales contra Tigres

Antonio Mohamed estará en su séptima final de Liga BBVA MX como DT. El “Turco” y compañía enfrentarán a Tigres en la gran final del futbol mexicano.

Esta será la tercera vez en la que el entrenador de los Diablos se encuentre en la fase decisiva ante los felinos. La primera ocasión en la que los enfrentó como DT fue en aquella final del Apertura 2014, en la que hizo campeón al América. La última ocasión fue en el torneo Apertura 2017, aunque no corrió con la misma suerte y fue superado por los felinos.

“Alexis veremos y nos gustaría que esté. No lo vamos a exponer a una lesión más grande. Si está, estará en la vuelta, es una semana, así que esperaremos la evolución que tiene. Eso hace que el trámite del partido modifique. Son decisiones que toman los árbitros, a veces un poco condicionados. Nunca digo nada, pero es una parte psicológica del partido y se tuvo que sufrir; habló del arbitraje aun ganando”, dijo el DT de Toluca sobre el posible regreso de Alexis Vega y las polémicas arbitrales en las semifinales ante Rayados.

Los reflectores se los lleva Paulinho

Por otro lado, se animó a hablar sobre el estado físico de su figura, el “9” de los Diablos.

“Nos gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grave, así que dependerá de todo. Posiblemente, si está, estará en la vuelta. De acá a la vuelta todavía tiene una semana porque es domingo, así que vamos a esperar la evolución que tenga”, sentenció.

Antonio Mohamed volvió a dejar fuera a Rayados en una liguilla. Siempre que superó a Rayados en la fase final terminó convirtiéndose en el campeón del futbol mexicano. Toluca quiere convertirse en otro de los clubes que ha logrado alcanzar un bicampeonato.

