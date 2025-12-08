Antonio Mohamed va por un récord de la Liga BBVA MX con Toluca
Antonio Mohamed estará en su séptima final de Liga BBVA MX como DT en México. Los Diablos Rojos llegaron a su segunda final consecutiva y quieren bicampeonato
Antonio Mohamed sumó un nuevo logro a su palmarés y estará en su séptima final como DT en el fútbol mexicano. De ganarle a Tigres en la final y conseguir el bicampeonato, el "Turco" sumaría su quinto título de Liga BBVA MX e igualaría la marca de trofeos que consiguieron históricos como Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente.
"Para que se acerque hay que darle un empujón. ¿Cómo van a marcar penal si es falta del ofensivo? Eso pesa en la parte psicológica en un partido. Después, a puro centro, nos hicieron sufrir, pero no era ni falta", dijo el DT de Toluca tras una polémica en la semifinal ante Rayados de Monterrey.
Vega, cada vez más cerca de volver
Por otro lado, se animó a hablar sobre el futuro de Alexis Vega y la posibilidad de verlo en la gran final del fútbol mexicano.
"Alexis hizo la recuperación y antes de Juárez hizo una jugada como cuando se lesionó y sintió un tirón, pero se rompieron las fibras, sigue adolorido y veremos cómo evoluciona, es la única realidad. La alegría es doble cuando se gana de esta manera, sufriendo se disfruta más. Inconscientemente, a veces te tiras para atrás, encontramos el 3-0 y nos relajamos un poco. En estas instancias, como es la Liguilla mexicana", dijo el técnico del actual campeón de México.
Todos unidos por un sólo objetivo
Por último, se refirió a la unión que tiene este grupo de jugadores y al deseo del bicampeonato.
“La familia y la unión que tiene este grupo es lo que nos ha traído hasta acá, [también] una idea de jugar al fútbol y de ser el equipo que más goles hizo y que más puntos sacó. Somos muy justos ganadores de la serie. Esperemos que se cumpla la [cábala de que], cuando eliminamos a Monterrey, salimos campeones", sentenció.
Antonio Mohamed ha ganado siete de ocho series de semifinales; la única que no supo imponerse fue con Pumas de la UNAM.
