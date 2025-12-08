Antonio Mohamed va por un récord de la Liga BBVA MX con Toluca

Antonio Mohamed sumó un nuevo logro a su palmarés y estará en su séptima final como DT en el fútbol mexicano. De ganarle a Tigres en la final y conseguir el bicampeonato, el "Turco" sumaría su quinto título de Liga BBVA MX e igualaría la marca de trofeos que consiguieron históricos como Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente.

"Para que se acerque hay que darle un empujón. ¿Cómo van a marcar penal si es falta del ofensivo? Eso pesa en la parte psicológica en un partido. Después, a puro centro, nos hicieron sufrir, pero no era ni falta", dijo el DT de Toluca tras una polémica en la semifinal ante Rayados de Monterrey.

RESUMEN: Toluca vs Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Vega, cada vez más cerca de volver

Por otro lado, se animó a hablar sobre el futuro de Alexis Vega y la posibilidad de verlo en la gran final del fútbol mexicano.

"Alexis hizo la recuperación y antes de Juárez hizo una jugada como cuando se lesionó y sintió un tirón, pero se rompieron las fibras, sigue adolorido y veremos cómo evoluciona, es la única realidad. La alegría es doble cuando se gana de esta manera, sufriendo se disfruta más. Inconscientemente, a veces te tiras para atrás, encontramos el 3-0 y nos relajamos un poco. En estas instancias, como es la Liguilla mexicana", dijo el técnico del actual campeón de México.

Todos unidos por un sólo objetivo

Por último, se refirió a la unión que tiene este grupo de jugadores y al deseo del bicampeonato.

“La familia y la unión que tiene este grupo es lo que nos ha traído hasta acá, [también] una idea de jugar al fútbol y de ser el equipo que más goles hizo y que más puntos sacó. Somos muy justos ganadores de la serie. Esperemos que se cumpla la [cábala de que], cuando eliminamos a Monterrey, salimos campeones", sentenció.

Antonio Mohamed ha ganado siete de ocho series de semifinales; la única que no supo imponerse fue con Pumas de la UNAM.

