ÚLTIMA HORA: Cruz Azul ya tiene el reemplazo del ginecólogo del gol

Llega el primer refuerzo para la Máquina, Miguel Borja, delantero colombiano de 32 años, llega a Cruz Azul como agente libre tras finalizar su contrato con el conjunto de River Plate, donde anotó 62 goles en tres temporadas y media con el club argentino.

La Máquina suma pólvora con Miguel Borja

Cruz Azul ha dado el primer golpeen el mercado de fichajes rumbo al torneo Clausura 2026 al anunciar la incorporación de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano que arriba a la Liga BBVA MX. El atacante cafetalero llega gratis, luego de concluir su vínculo con el conjunto argentino, lo que representa una oportunidad estratégica para la directiva celeste, que buscaba reforzar su ofensiva sin comprometer grandes sumas de dinero.

Miguel Borja cuenta con una amplia trayectoria internacional y se ha consolidado como un goleador probado en distintos escenarios. Su paso por River Plate, iniciado en julio de 2022, estuvo marcado por críticas iniciales, pero terminó dejando huella: 62 goles oficiales en 160 partidos, convirtiéndose en el máximo anotador de su carrera en un solo club, superando sus registros en Junior de Barranquilla y Palmeiras. En total, defendió la camiseta millonaria durante tres años y medio, hasta finales de 2025.

Un refuerzo de experiencia para la Máquina

La llegada de Borja a Cruz Azul tomará el puesto que deja el mexicano Ángel Sepúlveda que se será refuerzo del conjunto de las Chivas de Guadalajara con el cual firmó por una temporada y media.

El colombiano no solo aporta goles, sino también experiencia. Con más de 200 anotaciones en su carrera profesional, el cafetalero ha jugado en ligas de Colombia, Brasil, Italia y Argentina. Además, ha sido internacional con la selección de Colombia, con la que suma 32 partidos y 9 goles. Su perfil encaja en la necesidad de la Máquina y luchará la titularidad con Gabriel ‘Toro’ Fernández.

