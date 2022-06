Antonio Rüdiger rechazó al Barcelona para aceptar al Real Madrid

Madrid, España. El nuevo refuerzo del Real Madrid, el defensa alemán Antonio Rüdiger habló después de su presentación como jugador merengue donde confesó que existió interés del equipo del Barcelona por sus servicios.

“Hubo interés del Barcelona, pero le dije a mi hermano que yo solo quería jugar en el Real Madrid”, declaró en la conferencia de prensa.

El alemán también tuvo palabras sobre Mbappé y su decisión de no fichar con el Real Madrid y quedarse en el PSG.

“No lo conozco personalmente y no sé mucho de por qué tomó esta decisión. Yo estoy contento de estar aquí”, apuntó.

“Mi familia estaba encantada con esta oportunidad y saben lo grande que es este club. Fue una decisión muy sencilla”, añadió el exdefensa del Chelsea.

“No me gusta comparar. Cada club es muy importante para mi carrera. En el caso del Real Madrid hay mucha presión y hay que tratar de disfrutar de estos momentos, nada más”, comentó al ser cuestionado sobre si sentiría más presión en el Real Madrid que con otros equipos.

Antonio Rüdiger en las cuatro Ligas más importantes de Europa

Antonio Rüdiger jugará en LaLiga, última liga que le faltaba para estar en las cuatro más grandes de Europa, donde analizó la diferencia entre cada una: “Tener la oportunidad de jugar en varias ligas es algo maravilloso, la verdad. Alemania es una liga muy física, hace falta correr mucho. En Italia es muy táctico, es importante aprender a controlar cada partido. En la Premier League es ‘guau’, hay que jugar muchos partidos y todos tienen una gran intensidad; en la liga hay un futbol muy bueno con mucha presión. Es un reto nuevo y estoy emocionado por ello”.

El defensa germano, que conoció el salón de trofeos del Real Madrid donde se sacó una foto con Florentino Pérez, añadió, “Claro que me ha impresionado ver tantas ‘Champions’ juntas. Porque ver esas copas te enseña cuál es el único objetivo de este club, la victoria. Quiero formar parte de este club y de esta historia”.



Real Madrid eligió el número 22 que deja libre Isco Alarcón: “Me gusta el número 2, que lo tiene Carvajal. Tenía que elegir entre el 12 y el 22 y elegí el 22. No me fijé mucho en eso, sobre si el 12 le suponía una presión añadida al haber sido el de Marcelo, me gusta el 22”, finalizó.