“Somos un equipo que está en fase de formación”, DT de Chivas

Las Chivas de Guadalajara perdieron 2-1 ante el América en su visita al Estadio Azteca en el Clásico Nacional a pesar de haber arrancado el encuentro con ventaja en el marcador.

El primer gol del partido fue obra de Alicia Cervantes, quien al minuto 36 de la primera mitad del encuentro, sin embargo en la segunda parte del cotejo las Águilas del América remontaron gracias a las anotaciones de Kiana Palacios y Miah Zuazua, ambas entraron de cambio; la ex jugadora de las Bravas de Juárez debutó en el Clásico Nacional con la playera azulcrema, aunado a que lo coronó con el gol del triunfo para su nueva escuadra.

DT de Chivas admite en que se equivocaron para perder el Clásico Nacional

“La derrota tiene que construir aprendizajes, nos llevamos muchas cosas, somos un equipo que está en fase de formación, hoy enfrentamos a un rival que es el último campeón, en el primer tiempo estuvimos bien, en el segundo tiempo después de los 15 minutos nos costó, el rival tiene mérito y tenemos que aprender el contexto de los partidos, a mi no me gusta que cuando el equipo va ganando no de el golpe de KO, el rival no quedó KO y en la reacción encontró el tiempo para poder darle vuelta, podríamos habernos llevado algo de acá”, analizó el director técnico de las Chivas, Antonio Espinelli, sobre su primera derrota al frente del Rebaño.

La fecha FIFA ayudará a las Chivas

La Liga BBVA MX Femenil parará por la próxima Fecha FIFA, lo que representa una oportunidad para que Antonio Spinelli pueda seguir trabajando con sus pupilas debido a que llegó de manera apresurada a la instituciones de las Chivas de Guadalajara.

“En el tema de lo que viene es una fecha FIFA y nos va a dejar trabajar, claramente fuimos trabajando semana a semana partido a partido, la verdad que muy conforme, de nada sirve salir primero acá y salir en la primera ronda de la liguilla, nosotros pensamos que son dos torneos en uno, yo creo que como hoy íbamos a llegar en el punto justo, la idea es llegar con estos detalles para llegar lo mejor posible, tenemos que construir y trabajar y mejorar”, comentó el estratega de Guadalajara en relación a la próxima Fecha FIFA.

