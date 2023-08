El mensaje del ‘Turco’ Mohamed tras la derrota de Pumas vs Juárez

Pumas atraviesa su peor momento desde la llegada de Antonio Mohamed. El DT Azul y Oro habló en conferencia luego de la humillante derrota en condición de visitante ante FC Juárez.

“El fútbol se juega en dos áreas y lo gana el que lo hace mejor en las 2, así que no tengo ninguna duda que es un gran golpe, tenemos que levantarnos. Las cuentas se hacen al final, no ahora. Nunca uno de imagina un resultado tan duro, es un golpe, así que veremos cómo nos recuperamos”, dijo el entrenador felino.

Turco Mohamed analiza la derrota de Pumas vs Juárez

Por otro lado, se refirió al momento complejo que atraviesa el equipo en el Apertura 2023.

“El rival jugó más agresivo en esas situaciones y marcaron la diferencia en el partido. No me he puesto a pensar en cambios. Uno nunca imagina un resultado tan duro, es un golpe. El futbol se juega en las áreas y fueron mejor ahí”, sentenció Mohamed.

Para el técnico de los Pumas de la UNAM, fueron detalles puntuales los que determinaron la derrota de su equipo en la visita que realizaron a los “Bravos” de Juárez. Consideró que el resultado no es justo, pero que al final los que anotaron los goles fue el equipo de la frontera y que ante eso no hay objeciones.

Los Bravos solo están por detrás de las Chivas en el campeonato. El gol del triunfo para Guadalajara cayó a los 67 minutos cuando Roberto Alvarado definió con un potente disparo de derecha dentro del área tras controlar un pase de Fernando González. En los otros partidos del martes, Mazatlán derrotó 1-0 a Puebla con gol del argentino Facundo Almada.

El miércoles, América enfrentará a Necaxa, Cruz Azul visitará a Pachuca y Atlético de San Luis será local ante León. La jornada se completará hasta el 30 de septiembre con los partidos entre Toluca-Monterrey, Querétaro-Atlas y Tigres UANL-Santos Laguna.

