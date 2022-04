Cruz Azul está para campeón, no pienso en otra cosa: Uriel Antuna

“Ser campeones sí o sí” es la mentalidad que Uriel Antuna y los jugadores de Cruz Azul tienen en este cierre de torneo donde enfrentarán al América en la última jornada de la fase regular del Clausura 2022 previo a la Liguilla del futbol mexicano .

Te interesará: Querétaro corrió a Ronaldinho de un entrenamiento ¡porque era lunes!

Cruz Azul está para ser campeón

“Yo creo que estamos para quedar campeones sí o sí, desde mi llegada a Cruz Azul no tengo otra cosa en mente más que salir campeón, las cosas se pueden dar o no pero el equipo está bien. Siempre me he puesto retos importantes, retos difíciles, lo he dicho antes, no me gustan las cosas fáciles”, mencionó el atacante en entrevista para Azteca Deportes.

Primer clasico para Antuna

Uriel Antuna vivirá este sábado su primer clásico joven y después de pasar por las filas del Guadalajara, y estar a punto de llegar al América antes que a Cruz Azul a finales del 2021, el atacante está enfocado en el duelo que podría definir la clasificación directa para ambas escuadras sabiendo la responsabilidad de lo que representa un clásico.

“No sé si es especial (Juego vs América) pero yo ahorita estoy enfocado aquí, contento y asi como el partido pasado deje todo, así lo voy a hacer en el siguiente, dejarlo todo y aportar lo que se pueda al equipo, sabemos que es un partido muy importante el clásico joven, tanto para ellos como nosotros, no sólo se juega un partido de futbol, se juega más que eso, el orgullo, estoy feliz de jugar esos tipos de partidos, he jugado diferentes tipos de clásicos en otros equipos, selección, ahora toca este y a disfrutarlo al máximo”.

MEXSPORT

La relación de Antuna con la Afición de Cruz Azul

Previo a jugarse frente al acérrimo rival el pase directo a la Liguilla o la reclasificación de la Liga BBVA MX, Antuna habló de la buena relación que tiene con los aficionados celestes a los que les pide confianza y les manda un mensaje.

“La afición me arropó mucho y hasta ahorita estoy súper contento de estar en el club, la afición es el jugador doce, es importante tener esa relación con la afición, tener esas atenciones, al final de ellos vivimos, de las entradas,de la afición que viene, siempre hay que ser agradecidos y atentos con ellos, que no se desesperen, que confíen un poquito en el trabajo del ‘Profe’ (Reynoso), como en el de nosotros, sufrimos dentro del campo cuando no nos salen las cosas, pero que no se desesperen, que tanto ellos como nosotros estamos en el mismo barco”, finalizó.

Tal vez te interese: Los técnicos que llegaron a media temporada y la “rompieron”

América vs Cruz Azul

Cruz Azul visita administrativamente a las Águilas del América este sábado a las 21:00 horas en el Estadio Azteca, duelo que enfrenta a los azulcrema como quintos y los celestes como sextos de la tabla general y definirá el pase directo a la Liguilla del Clausura 2022.