Querétaro corrió a Ronaldinho de un entrenamiento ¡porque era lunes!

Querétaro rompió el mercado hace unos años con la incorporación de Ronaldinho, hecho que atrajo las miradas del futbol mundial a la Liga BBVA MX. Hay muchas historias curiosas con el brasileño, pero esta donde lo corrieron de un entrenamiento por ser lunes, es bastante peculiar.

Ronaldinho llegó a México en septiembre del 2014, fecha donde Querétaro se convirtió en una ‘potencia’ de la Liga BBVA MX, tanto así que llegó hasta la Final, misma que no pudo ganar pero marcó historia.

¿Por qué corrieron a Ronaldinho de un entrenamiento en lunes?

En entrevista a un medio local, Joaquín Beltrán, quien en su momento fuera directivo de los Gallos, reveló que Ronaldinho al ser cara de algunas marcas, no iba a entrenar los lunes, algo que también lo hacía sentir cómodo, pues estaba más descansado y su pasión era jugar, no entrenar.

“Trabajar con Ronaldinho fue toda una experiencia. Lo más difícil era entender que ya no quería entrenar, él era feliz jugando y por eso no iba a entrenar los lunes, algo que sus compañeros no entendían. Los lunes no iba porque Ronaldinho era cara de unas marcas y a veces no tenía tiempo”, dijo Beltrán.

No ver a Ronaldinho los lunes se hizo tan común, que incluso sus compañeros lo aceptaron sin hacer preguntas, pero cuando el brasileño se adaptó más al grupo y a los jugadores, hubo un día en que apareció, donde lo terminaron ‘corriendo’ por cábala, ya que sabían que a él le funcionaba.

“Ronaldinho ya estaba tan contento en el grupo que hubo un lunes en el que se le ocurrió aparecer en el entrenamiento y sus compañeros le gritaban que se fuera, que qué hacía ahí. Lo agarraron de cábala que no iba los lunes a entrenar y el equipo llevaba muy buenos resultados. Se terminó yendo a su casa ese lunes por la cábala”, sentenció.

El ‘10’ llegó a ser líder de asistencias en la Liga BBVA MX y también marcó muy buenos goles, pues sólo hay que recordar cuando le marcó un doblete al América y todo el Azteca le aplaudió.