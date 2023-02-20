Anuncian la gravedad de la lesión del brasileño Neymar

París, Francia. Las pruebas médicas realizadas al astro brasileño Neymar, que tuvo que abandonar lesionado el encuentro del París Saint Germain (PSG) ante el Lille de la Ligue 1, apuntan a una rotura parcial de ligamentos en el tobillo derecho.

Resumen: Puebla 1-3 Cruz Azul | Jornada 8, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Según informó este lunes el diario francés Le Parisien, con ese diagnóstico, que aún está por confirmar por el equipo parisinos, el atacante sudamericano necesitaría entre tres y cuatro semanas para recuperarse, un plazo demasiado ajustado para jugar la vuelta contra el Bayern Munich de los octavos de final de la Champions League, el próximo 8 de marzo en el Allianz Arena.

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El PSG había anunciado el mismo domingo que Neymar "sufrió un esguince de tobillo" y que se "sometió a una resonancia magnética" que descartó fracturas.

"Se realizará una nueva valoración del ligamento dentro de cuarenta y ocho horas", precisó el club francés ese mismo día.

Neymar tuvo que abandonar el partido contra el Lille en los primeros minutos de la segunda parte del choque disputado en el Parque de los Príncipes.

El brasileño fue retirado del césped con mucho dolor y en camilla luego de una entrada de Benjamin Andre. El mediocampista del Lille propinó una patada en el gemelo al brasileño, que en la caída se torció el tobillo derecho.

El brasileño fue sustituido por Hugo Ekitike y abandonó el partido entre los aplausos de los aficionados del PSG.

Directivo del PSG se salva de sanción de la Ligue 1

El director deportivo del PSG, el portugués Luis Campos, no será sancionado por la Comisión de Disciplina de la Liga francesa pese a la airada actitud que mostró durante el partido contra el Lille.

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Luis Campos tenía una acreditación que le autorizaba a estar al borde del terreno de juego, aunque no en el banquillo, lo que le eximirá de una sanción.

Cuando su equipo estaba por detrás en el marcador (2-3) y se encaminaba a firmar su cuarta derrota consecutiva, Campos bajó del palco y se incrustó junto a los componentes del banquillo, con ostensibles gestos y gritos a los jugadores y contra ciertas decisiones arbitrales.